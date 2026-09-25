Manchester City büyük bir krizin içinde. The Athletic'in haberine göre kulüp, Premier League'in mali kurallarını ihlal etmesiyle ilgili kendisine yöneltilen 115 suçlamanın 114'ünden cuma öğleden sonra suçlu bulundu.

Premier League, bir buçuk yıl önce Manchester kulübü hakkında 115 maddelik bir suçlama dosyası hazırlamıştı. The Citizens'ın mali kuralları geniş çapta ihlal ettiği öne sürülüyordu.

Bu 115 suçlamanın 54'ü, örneğin 2009/10 ile 2017/18 sezonları arasında doğru mali bilgi sağlanmamasıyla ilgiliydi.

Premier League Başkanı Richard Masters, daha önce Manchester City'nin ihlallerine yönelik soruşturmanın ilk düşünülenden daha uzun sürdüğünü belirtmişti.

Manchester City, özel olarak seçilmiş bir komitenin verdiği karara karşı yine de itiraz edecek. Kulübe verilecek cezanın ne olacağı da henüz bilinmiyor.

The Athletic'e göre olası cezalar, Premier League el kitabının W.51 maddesinde yer alıyor. Yaptırımlar, kınama ve para cezalarından puan silmeye ve hatta Premier League'den ihraç edilmeye kadar uzanıyor.

Puan silme cezası hem karar anında hem de geriye dönük olarak uygulanabilir; bu da Manchester City'nin şampiyonluklarını bile kaybedebileceği ihtimalini doğuruyor.