Mamadou Sangaré, Premier League'in yeni yıldızı: "Jordan Henderson'ın yerine N'Golo Kanté'yi koyduk"

Bu yaz Premier League kulüpleri yeni transferler için 3,5 milyar sterlinin üzerinde harcama yaparak bir kez daha harcama rekorunu kırdı. Takımların yarısından fazlası kendi kulüp rekorunu aştı. Brentford da buna katıldı ve Mamadou Sangaré’yi (24) kadrosuna kattı. Yine de bu hamle, harcanan her kuruşa değen bir yatırım olarak ortaya çıkabilir. “Hidden Gems” serimizin bu bölümünde, Premier League’in en heyecan verici yeni oyuncularından birinin hikâyesini anlatıyoruz.

Yaz transfer dönemi, başka hiçbir ligin Premier League’in finansal gücüyle boy ölçüşemediğini bir kez daha gösterdi. Son dönemde İngiliz kulüpleri toplamda, sıkı durun, dört milyar avronun üzerinde harcama yaptı.

Sadece “Deadline Day” gününde yarım milyar sterlin harcandı; Enzo Fernández’in Manchester City’ye transferi (145 milyon avro) İngiltere tarihinin en pahalı transferiyle eşitlendi. Kulüplerin yarısından fazlası kendi rekorunu kırdı ve 100 milyon avro veya üzeri transferler artık bir elin parmaklarını aşıyor. Premier League tarihindeki en pahalı altı transferin dördü bu yaz gerçekleşti.

Peki takımlar bu finans savaşında nasıl rekabet ediyor? Onların da yüz milyonlarca avroyu saçıp savurması mı gerekiyor? Son yıllarda Premier League ile Championship arasında çıkıp tekrar düşen “asansör takımların” da gösterdiği gibi, bu çoğu zaman yetmiyor.

Bir elit olmayan kulübün Premier League’de kalıcı olmasını sağlayan şey, kulübün ve transfer politikasının akıllıca yönetilmesidir. Bunun kanıtı Brighton: 34 yıl sonra 2017’de yeniden en üst lige dönen kulüp, o günden beri rekabetçi kaldı ve geçen sezonu sekizinci sırada tamamladı.

Tony Bloom hakkında çok şey yazıldı; matematikçi, profesyonel poker oyuncusu ve Brighton’ın yanı sıra Belçika kulübü Union Saint-Gilles ile geçen sezon İskoçya’da ikinci olan Hearts’ın sahibi. Ancak Brentford’da onun yakın bir çalışma arkadaşı faaliyet gösteriyor: Matthew Benham.

Bloom gibi, eski bir yatırım bankacısı olan Benham da bahis dünyasında, bahis oynayanlara veri ve danışmanlık hizmeti sunan Smartodds’u kurarak adını duyurdu. İşte bu tercih, Bloom’la yirmi yılı bulan bir kavganın nedeni oldu; öyle ki The Athletic’e göre ikili arasında bir “soğuk savaş” yaşanıyor.

Benham geçmişte Bloom’la birlikte bahis şirketi Premier Bet’te çalıştı, ta ki 2004’te Smartodds’u kurana kadar. Bu hamle, iş modelinin benzerliği nedeniyle Bloom tarafından bir ihanet olarak görüldü. Ama konuya dönelim: 100.000’den fazla oyuncudan oluşan bir veri tabanıyla beslenen istatistik modelleri, hem futbolda hem de bahiste iyi sonuç veriyor.

Getty Images

Brentford sahibi Matthew Benham, burada eski teknik direktör Thomas Frank ile birlikte.

“Moneyball” tarzı yaklaşım, hem finansal hem de sportif başarı getirdi. Brentford’da forvetlerin nesilden nesile dizilişi dikkat çekici: Neal Maupay yerini Ollie Watkins’e bıraktı, ardından Ivan Toney, Yoane Wissa, Bryan Mbeumo ve Igor Thiago geldi. Her biri büyük bir başarı hikâyesine dönüştü.

Bu yaklaşım kulübe yüz milyonlarca avro kazandırdı. Son transfer döneminden önce Brentford tek bir oyuncu için yalnızca bir kez 35 milyon avrodan fazla harcamıştı, ancak bu yaz kendi rekorunu kırdı: 24 yaşındaki Mamadou Sangaré için neredeyse 50 milyon avro ödendi. Peki ama o kim?

Brentford taraftarlarının sorduğu soru buydu. Ancak Sangaré’nin onları etkilemesi için 90 dakika yetti. Tottenham’a karşı çıktığı ilk maçta sezonun ilk asistini yapan oyuncu için, en yaratıcı taraftarlar hemen işe koyuldu.

Taraftarlar anında bir tezahürat uydurdu: Onun tribün turu sırasında hoparlörlerden Whitney Houston’ın “I wanna dance with Sangaré” şarkısı çaldı.

Basın da ilk maçtan sonra ondan heyecanla söz ediyordu. The Athletic şöyle yazdı: “En etkileyici debut yapan oyuncu Brentford orta sahası Sangaré’ydi. İyi göründü çünkü iyi bir oyuncu.”

“Bugün Sandro Tonali, Tottenham’ın onun için ödediği 100 milyonun karşılığını vermek zorundaydı ama yarı fiyatına alınan Sangaré tarafından gölgede bırakıldı.”

“Premier League’e özgü teknik ve fiziksel özelliklere sahip, üstelik şimdiden komple bir orta saha gibi görünüyor. Brentford bir kez daha bir gizli cevher bulmuş olabilir” diyerek noktaladı saygın yayın organı.

24 yaşındaki Malili orta saha, geçen sezon Lens formasıyla dikkatleri üzerine çekti; Ligue 1’i ikinci sırada tamamladı ve PSG’de oynamamasına rağmen yılın takımına seçildi.

“La Gauche Magique”, yani “sihirli sol ayak”, genç yaşta kazandığı lakaptı. Mali’nin başkenti Bamako doğumlu Sangaré, daha çok küçük yaşlardan itibaren ülkenin en prestijli yetiştirici merkezlerinden biri olan Yeelen Olympique’e katıldı.

RFI’ye verdiği röportajda, Yeelen Olympique’te 11 yıl görev yapan eski antrenör Mohamed Lamine Fofana, namıdiğer “Lams”, “Sınıfının her zaman en iyisiydi” diye hatırlıyor. Lams, “Sabah beşte, derslerden üç saat önce kalkıp tek başına antrenman yapardı. Diğerlerinden daha çok önemsiyordu” diyor. Dergi onun için “zarif”, “yaratıcı” ama “formasını kirletmek isteyen biri değil” ifadelerini kullanıyor.

Lams, “Tam anlamıyla bir 10 numaraydı ama savunmada top kazanmaktan hoşlanmazdı” diye anlatıyor. Ancak bugün Sangaré, Avrupa’nın en iyi top kazanan oyuncularından biri olarak görülüyor.

Getty Images

Bugün Mamadou Sangaré, Avrupa’nın en iyi top kazanan oyuncularından biri olarak görülüyor.

Geçen sezon Ligue 1’de onun kadar fazla ikili mücadele kazanıp sahanın merkez bölgesinde onun kadar fazla top kapan başka kimse yoktu. Yerde kazanılan ikili mücadelelerde üçüncü (159), ceza sahası dışından çekilen şutlarda ise ikinci sırada yer aldı.

Vatandaşı ve Lens ile milli takımda birlikte oynadığı Amadou Haïdara, “Biraz daha hücumcu bir rolde 10 numara olarak başladı” diye hatırlıyor. “Bugün box-to-box bir orta saha ve gerektiğinde ön libero da oynayabiliyor. Teknik olarak çok güçlü ve artık gol de atıyor. Bana göre komple bir orta saha.”

Sangaré geç parlayan bir yetenek: Ergenlik döneminde Mali’nin en büyük yeteneklerinden biri olarak görülüyordu ve bu nedenle Red Bull Salzburg onu beş yıllık sözleşmeyle transfer etti, ancak Avusturya’da onu A takım için hazır bulmadılar.

Sangaré, “Salzburg’da ilk sözleşmemi imzaladığımda kolay olmadı” diye hatırlıyor. “Dile, kültüre ve Avrupa’daki oyun tarzına alışmak zorundaydım.”

Bu yüzden dört kez kiralık gönderildi: önce FC Liefering’e, ardından Zulte Waregem’e, son olarak da Graz AK ile TSV Hartberg’e.

Tam da Hartberg’deyken Rapid Wien’in dikkatini çekti. Başkent kulübü, yöneticileri Almanca hâkimiyetiyle şaşırtan bu orta sahadan etkilendi. Viyana’da ona, daha büyük bir kulüpten teklif gelmesi halinde transferine engel olmayacakları sözü verildi. Sangaré’nin 22 yaşında olduğu o Rapid sezonunda sonunda çıkışını yaptı. Rapid teknik direktörü Markus Katzer, The Athletic’e “Teknik olarak çok güçlü” dedi.

Getty Images

Mamadou Sangaré, Rapid Wien taraftarının da gözde isimlerinden biri

“Adam eksiltiyor, dar alanlarda çözüm üretiyor ve topu geri kazanabiliyor. Bir 6 ile bir 8 numaranın karışımı ve her zaman kendini geliştirmek için çalışıyor. Daha güçlü olmaya takıntılıydı.”

Katzer, “Aynı zamanda çok da ayakları yere basan biri” diye ekledi. “Antrenmanlara hep Crocs terlikleri ve elektrikli scooter’ıyla gelirdi.” Viyana’daki o olağanüstü sezon Fransa’nın dikkatini çekti ve RC Lens, Sangaré’yi Ligue 1’e getirmek için 8 milyon avro ödedi.

Lens’te de hemen etkisini gösterdi; orta sahada vazgeçilmez bir isme dönüştü, Paris Saint-Germain ile şampiyonluk yarışına girdi ve Fransa Kupası’nın kazanılmasına katkı sağladı. Küçük kulüpler için başarının bir bedeli vardır: en iyiler gider.

Sangaré de bunun istisnası olmadı. Daha büyük kulüplerin ilgisine rağmen kariyerinin bir sonraki durağı olarak Brentford’u seçti. Mali Milli Takımı’nı da çalıştırmış Belçikalı teknik adam Tom Saintfiet, Sky Sports’a verdiği röportajda, “Birkaç ay önce onunla konuştum” diye hatırlıyor.

“Daha o zaman başka Premier League kulüplerinin adları geçiyordu; hem de gerçek devlerin. Topla güven veriyor ve paslarında akıllı. Elbette top kazanmada inanılmaz derecede güçlü ama modern futbolda önemli olan başka birçok özelliğe de sahip.”

“Onu Barcelona’ya koyun, oyun tarzıyla orada önemli bir rol oynar. Ama Brentford iyi bir tercih; İngiltere’de çok tanınmayan yetenekleri keşfetmeyi biliyorlar. Bu onun son durağı olmayacak; zirveye çıkacak.”

Brentford’da taraftar ona şimdiden bağlandı: The I Paper, “Heyecan tavan yapmış durumda” diye yazdı. “Geçen yılkiyle aynı takıma sahipler ama Jordan Henderson’ın yerine N’Golo Kanté’yi koymuşlar.”

Enzo Fernández, Morgan Rogers, Elliott Anderson, Sandro Tonali, Mateus Fernandes ve Ayyoub Bouaddi’nin 100 milyon avronun üzerinde bedellerle transfer olduğu bir dönemde, Sangaré için harcanan 50 milyon avro şimdiden bir fırsat gibi görünüyor.