Mamadou Fofana: Adımın Galatasaray ile anılması beni gururlandırdı

Türkiye'de daha önce Alanyaspor forması giyen savunma oyuncusu Mamadou Fofana hakkında çıkan Galatasaray iddialarıyla ilgili konuştu.

’ın transfer gündemindeki Mamadou Fofana, sarı kırmızılı kulüple yapılan görüşmeleri doğruladı.

Fanatik'ten Okan Çellik'e konuşan Fofana, " ’da koronavirüs sebebiyle sezon bitti. Yeni sezon için pazartesi günü antrenmanlara başlıyoruz. Tekrar söylemek isterim ki, kulüpler anlaşırsa Galatasaray’a gelmeyi çok isterim. Dostum, ağabeyim dediğim menajerim Kaan Toker bu görüşmeleri sürdürüyor. Umarım sonunda transfer gerçekleşir. Şu anda benim tek düşündüğüm futbol oynamak. Eğer Galatasaray gibi çok büyük bir kulüpte oynarsam, hayalim ’nin son durağım olması ve bu hayalimi gerçekleştirmek için çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

"Adımın Galatasaray'la anılması beni gururlandırdı"

'de daha önce forması giyen 22 yaşındaki oyuncu, “Türkiye’ye yabancı değilim. Daha önce Alanyaspor’da görev yaptım. Şimdi de takımım Metz için mücadele ediyorum ama Galatasaray’la adımın anılması beni onurlandırdı. Her futbolcu büyük takımlarda oynamak ister. Benim de tek amacım futbol oynayarak takımıma katkıda bulunmak. Benim için futbol bir sevda” şeklinde konuştu.

"En çok Bafetimbi Gomis'e karşı zorlandım"

“Galatasaray çok büyük kulüp. Metz’le 2 yıllık kontratım var. Transfer işlerinde tabii ki konuşarak her şey çözülür ve umarım tekrar Süper Lig’e dönerim. Süper Lig, Avrupa’daki birçok ligden daha kaliteli ve gün geçtikçe de kalitesini artırıyor. Galatasaray’ın taraftarları çok iyi, futbolcuları da üst seviyede. Alanyaspor forması giydiğim dönemde Galatasaray beni çok etkilemişti. Özellikle Bafetimbi Gomis’e karşı oynarken çok zorlandığımı hatırlıyorum.”