Manchester City'nin, ocak transfer döneminde Chelsea'nin sağ beki Malo Gusto'yu kadrosuna katmak için yeniden girişimde bulunmaya hazırlandığı bildiriliyor. Fransız savunmacı, Xabi Alonso yönetiminde takımdaki rolünün değişmesinin ardından Chelsea'nin eski teknik direktörü Enzo Maresca ile Etihad'da yeniden bir araya gelebilir.

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Manchester City'nin Gusto'ya ilgisi yeniden arttı

Chelsea, Gusto'nun geleceği konusunda transfer baskısının yeniden artmasına hazırlanıyor. Manchester City'nin Fransız sağ beke ilgisini sürdürdüğü, hızla yaklaşan ocak ayı transfer dönemi öncesinde TEAMtalk tarafından bildirildi.

Gusto'nun takımdaki konumu son dönemde belirgin biçimde değişti. Reece James savunmanın sağında hâlâ önemli bir seçenekken, Gusto'nun Xabi Alonso yönetimindeki rolü de önemli ölçüde değişti. Marco Palestra'nın yükselişi, ilk 11'de forma şansı için rekabeti daha da artırdı. Kadrodaki bu yoğun rekabet, Gusto'nun başkentten ayrılabileceğine dair söylentileri de beraberinde getirdi.

Kritik Enzo Maresca faktörü

Aynı habere göre Manchester City, Chelsea'nin istediği bonservis bedelini düşürmesi hâlinde bu kış transfer için yeniden girişimde bulunmaya hazır. Bu hamlenin arkasındaki başlıca etkenlerden biri Maresca'nın varlığı. Manchester City, Maresca'nın Stamford Bridge'deki önceki döneminden çok iyi tanıdığı oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Gusto, o dönemde İtalyan teknik adamla yakın çalışmıştı.

Haziran ayındaki haberlerde, 23 yaşındaki oyuncunun Etihad'da Maresca ile yeniden çalışma fırsatını memnuniyetle karşılayacağı belirtilmişti. Maresca daha önce Gusto'yu kamuoyu önünde överek, “Malo harika işler çıkarıyor” demişti.

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Chelsea transfer taleplerini yumuşattı

Chelsea, yaz transfer döneminde 23 yaşındaki oyuncuya yaklaşık 70 milyon sterlin değer biçmişti. Bu rakam, anlaşmayı 50 milyon sterline daha yakın bir bedelle yapılandırmayı uman Manchester City için fazla yüksek kaldı. Ancak TEAMtalk şimdi bu katı mali taleplerin yumuşadığını bildiriyor. Chelsea, oyuncuyu satmak için mali açıdan makul gerekçeler sunabileceğinden, bu gelişme müzakerelerin yeniden başlamasının önünü açabilir.

Büyük bir riskin değerlendirilmesi

Batı Londra kulübü, oyuncunun satışına onay vermek için şu anda hiçbir baskı altında değil. Gusto'nun sözleşmesi 2030'a kadar devam ediyor. Bu da Chelsea'ye görüşmelerde oldukça güçlü bir konum sağlıyor. 60 ila 70 milyon sterlin aralığına yakın bir bonservis bedeli, kulüp için büyük bir kâr anlamına gelir.