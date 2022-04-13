Real Mallorca patronu Javier Aguirre, Real Madrid'den Carlo Ancelotti ve Villarreal'den Unai Emery'yi Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kalmalarının ardından övdü.

Real Madrid, Londra'da 3-1 kazandıkları maçın ardından 90. dakikada Chelsea'ye evinde 3-1 kaybetti, ancak Karim Benzema'nın uzatmalarda attığı gol son yarı finali getirdi.

Bu arada Villarreal, Alman devi Bayern Münih'i beklenmedik bir şekilde geçti.

Ne söylendi?

Aguirre, Radio MARCA'ya verdiği demeçte, "İspanyol ligi iyi bir yerde. Unai ve Carletto'yu tebrik ediyorum," dedi.

"Real Madrid'i kendi sahasında, taraftarlarıyla ve kollarında 13 Şampiyonlar Ligi kupası varken onları yenmek neredeyse imkansız.

"Real Madrid'in yaptıkları zaten Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki okullarda inceleniyor. Onlarla karşılaştım ve acı çektim; onlara karşı şansınızı denemelisiniz çünkü [kazanmanın] başka yolu yok."

Simeone'ye destek

Aguirre ayrıca Atletico Madrid baş antrenörü Diego Simeone'ye güçlü bir destekte bulundu ve Arjantinli teknik direktörün daha fazla saygıyı hak ettiğine inandığını belirtti.

"Bence bu harika teknik direktöre yeterince saygı duymuyoruz. İnsanlar dürüst olursa her şeyi kazanan birisine karşı bu kadar sert olamaz, dedi.

"Bu adil değil ve onu tamamen destekliyorum."

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