Mallorca - Real Madrid maçı hangi kanalda? (19 Ekim 2019) Canlı yayın var mı?
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Denis Doyle / Correspondente
Real Madrid, La Liga'nın dokuzuncu haftasında deplasmanda Mallorca ile karşı karşıya gelecek.
19 Ekim Cumartesi günü saat 22:00'de başlayacak mücadelenin Türkiye'de televizyon yayıncısı bulunmuyor.
Real Madrid'de dördüncü çocuğunun doğumu nedeniyle kadrodan çıkartılan Eden Hazard'ın yanı sıra Toni Kroos, Luka Modric ve Gareth Bale.kadroda yer almıyor.
Muhtemel 11'ler:
Mallorca: Reina; Sastre, Valjent, Raillo, Gámez; Idrissa Baba, Sevilla; Rodriguez, Febas, Lago; Budimir.
Real Madrid: Courtois, Odriozola, Varane, Ramos, Marcelo, Casemiro, Valverde, Isco, Vinicius, James, Benzema.