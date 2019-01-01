La Liga

Mallorca - Real Madrid maçı hangi kanalda? (19 Ekim 2019) Canlı yayın var mı?

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Denis Doyle / Correspondente
Hafta içinde Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacak olan Real Madrid, lig mesaisinde Mallorca'ya konuk olacak.

Real Madrid, La Liga'nın dokuzuncu haftasında deplasmanda Mallorca ile karşı karşıya gelecek.

19 Ekim Cumartesi günü saat 22:00'de başlayacak mücadelenin Türkiye'de televizyon yayıncısı bulunmuyor.

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Real Madrid'de dördüncü çocuğunun doğumu nedeniyle kadrodan çıkartılan Eden Hazard'ın yanı sıra Toni Kroos, Luka Modric ve Gareth Bale.kadroda yer almıyor.

Editörün Seçtikleri

Muhtemel 11'ler:

Mallorca: Reina; Sastre, Valjent, Raillo, Gámez; Idrissa Baba, Sevilla; Rodriguez, Febas, Lago; Budimir.

Real Madrid: Courtois, Odriozola, Varane, Ramos, Marcelo, Casemiro, Valverde, Isco, Vinicius, James, Benzema.

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