Mallorca maçındaki karar, Real Madrid'in yaralarını yanlış bir kararla daha da derinleştirdi

Real Madrid, La Liga'nın 30. haftasında ev sahibi Real Mallorca'ya 1-2 yenilerek mağlubiyet tuzağına düştü.

Real Madrid, La Liga'da 69 puanla ikinci sırada kalırken, Mallorca ise 31 puanla 17. sıraya yükseldi.

Maçı yöneten hakem Sanchez Martinez, hakemlik kararlarını değerlendiren "Archivo Far" sitesi tarafından 10 üzerinden 5 puan aldı.

Arquivo Far, "Maçın en çok dikkat çeken hakemi, 4 kez sarı kart gösterdi. Real Madrid oyuncusu Franco Mastantuno'ya, neredeyse faul sayılmayacak bir hareket nedeniyle gösterilen son kart, önlenebilirdi" dedi.

Sanchez Martinez, oyunu durduran gereğinden fazla temaslara rağmen maçı sorunsuz bir şekilde yönetmeyi başardı.

Ayrıca okuyun

