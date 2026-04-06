Mallorca karşısında yaptığı feci hatanın ardından Kamavinga'yı çifte tehlike bekliyor

Real Madrid'in en önemli orta saha oyuncularından birinin geleceği belirsizliğe büründü; teknik direktör Álvaro Arbeloa yönetiminde ilk 11'de yerini sağlamlaştırmakta zorlandığı için, bu sezonun sonunda takımdan ayrılma ihtimali, kalma ihtimalinden daha yüksek görünüyor.

Eduardo Camavinga, Mallorca maçında kendisine tanınan şansa rağmen, şu ana kadar Real Madrid kadrosunda kendini temel bir unsur olarak kabul ettiremedi.

Fransız oyuncu ilk yarıda top kazanma konusunda dikkat çekici bir performans sergiledi, ancak Morlanis'i izlemeyi ihmal ederek bariz bir savunma hatası yaptı ve bu da ev sahibi takımın golüne doğrudan katkıda bulundu.

O sırada Arbeloa, maçtan sonra bu hataya değindi ve yaptığı açıklamalarla 23 yaşındaki oyuncunun üzerindeki baskıyı artırdı.

Ayrıca okuyun:

City, Rodri'nin Real Madrid'e transferini engellemek için yeni bir adım attı



Bu maç, oyuncunun Real Madrid'deki genel durumunu yansıtıyor. Özellikle Toni Kroos ve Luka Modrić'in ayrılmasının ardından kendisinden beklenen niteliksel ilerlemeyi sağlayamadı ve Real Madrid artık onu vazgeçilmez bir oyuncu olarak görmüyor, bu da olası ayrılığının önünü açıyor.

İspanyol "Marca" gazetesine göre, Camavinga, şu anda en olası hedef olarak görülen İngiltere Premier Ligi'nden gelecek teklifleri dinlemeye meyilli.

Real Madrid açısından ise, Camavinga'nın ayrılması en büyük öncelik olmayacak ve durum büyük ölçüde oyuncunun kendi isteğine ve kulüp yönetiminin kararına bağlı olacak.

Öte yandan, Paris Saint-Germain'e yakın kaynaklar, şu anda onunla sözleşme yapma niyetinin olmadığını yalanladı. Paris kulübü, Luis Enrique'nin liderliğinde Vitinha, Joao Neves, Fabian Ruiz gibi yıldızların yanı sıra genç yetenekler Zaire-Emery ve Desiré Doué'nin de yer aldığı güçlü ve çeşitlilik arz eden bir orta saha kadrosuna sahip.

Bu gelişmelerin ışığında, oyuncunun Real Madrid'de yedek kalmasının Fransız milli takımındaki konumunu etkileyeceğinden korkuluyor.

Didier Deschamps, ABD'de oynanan son iki hazırlık maçında ona sadece 26 dakika süre vermiş ve hiçbirinde ilk 11'de yer vermemişti.

2026 Dünya Kupası'na katılımı için acil bir tehlike olmasa da, oyuncu gelecekte hoş olmayan sürprizlerden kaçınmak için Real Madrid'de formunu ve as kadrodaki yerini geri kazanması gerekiyor.