İspanyol gazetesi AS'ın haberine göre Gunners Teknik Direktörü Mikel Arteta, Brezilya Milli Takımı oyuncusuyla ilk teması çoktan kurdu. Habere göre Arteta, Vini Jr. ile yaptığı görüşmede ona Arsenal'in koşulsuz istediği oyuncu olduğunu ve bir transferin gerçekleşmesi halinde Londra ekibindeki yeni projenin öncelikli olarak onun etrafında şekilleneceğini söyledi.

Vinicius, pazar günü Dünya Kupası tatilinden Madrid'e dönmüştü ve önümüzdeki günlerde burada yeni teknik direktör Jose Mourinho ile niyetlerini açıklamak üzere görüşmeler yapması bekleniyor.

Madrid ekibinin, 26 yaşındaki oyuncudan hızlı bir karar vermesini istediği belirtiliyor. Oyuncunun önünde iki farklı seçenek bulunuyor: Real'de sözleşme uzatmak ya da bu yaz FC Arsenal'e transfer olmak. Eflatun-beyazlılar, Brezilyalı oyuncuyu mevcut sözleşmesinin 2027'de sona ermesinin ardından bonservissiz şekilde kaybetmekten özellikle kaçınmak istiyor.

Vinicius'un Bernabeu'daki sözleşmesini uzatıp uzatmayacağı sorusu yaklaşık bir buçuk yıldır gündemdeki yerini koruyor. Kanat oyuncusunun esasen geleceğini hâlâ Blancos'ta gördüğü belirtilse de, mali konularda yürütülen görüşmelerde engeller ortaya çıktı.

Bunların ne kadar aşılamaz olduğu konusunda ise sürekli farklı haberler çıktı. The Athletic tarafından yayımlanan son bir habere göre kulüp ile oyuncunun beklentileri arasında hâlâ belirgin farklar bulunuyor.

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Vinicius Junior'ın Real Madrid'de imza parası talep ettiği öne sürüldü

Buna göre Vinicius cephesi, 2025 ilkbaharından bu yana kendisine yılda yaklaşık 30 milyon euro kazandıracak toplam bir pakette ısrar ediyor. Bu paketin içinde bir imza parası da yer alıyor. The Athletic'e göre düğüm noktası da bu, çünkü Real'in buna kesinlikle yanaşmak istemediği ifade ediliyor.

İşte bu noktada devreye FC Arsenal giriyor. The Athletic 'e göre Gunners, Vinicius'un belirsiz durumunu aylardır perde arkasında olası bir mega transferin çerçevesini çizmek için kullandı. Kısa süre önce İngiliz medyası da ortak şekilde, Arsenal'in Vinicius için rekor bir teklif hazırladığını ve sambacıyı kulüp tarihinin en çok kazanan oyuncusu yapmak istediğini yazdı.

Buna rağmen Brezilyalı ucuz olmayacak gibi görünüyor. Sözleşmesi "yalnızca" gelecek yaza kadar devam etmesine rağmen, Vinicius sözleşmesini uzatmama kararı alırsa Real Madrid'in 150 milyon eurodan az olmayan bir bonservis bedeli talep edeceği belirtiliyor.