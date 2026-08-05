Suudi Arabistan kulübü El-Huloud'un sahibi Amerikalı iş insanı Ben Harburg, Mısırlı yıldız Muhammed Salah'ın Türk kulübü Trabzonspor'a katılmasıyla alay etti.

Trabzonspor bugün, çarşamba günü, Muhammed Salah ile resmi olarak anlaştığını duyurdu ve bu yaz transfer piyasasının en dikkat çekici anlaşmalarından birini tamamlamış oldu.





Salah, Anfield kalesinde bireysel ve takım başarılarıyla dolu geçirdiği 9 yılın ardından geçen sezonun sonunda Liverpool'dan ayrılmıştı.

Birçok kişi, özellikle çeşitli basın haberlerine göre kendisini kadrosuna katmaya çalışan İttihad kulübü olmak üzere Suudi Arabistan Ligi'ne transfer olacağı beklentileri arasında, Salah'ın yeni adımını bekliyordu.

Ancak Salah, rotasını Türkiye Ligi'ne, özellikle de Trabzonspor'a transfer olarak belirledi ve sportif kariyerinde yeni bir sayfa açmaya karar verdi.

Ben Harburg bu transferle ilgili resmi "X" hesabından şu yorumu yaptı: "Doğru lige gitti. Suudi Profesyonel Ligi, emeklilik tatilini geçirmek için doğru yer değil."















