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Mohamed SalahGetty Images

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Malik el-Hulud'dan Salah transferine alaylı sözler: Suudi Arabistan Ligi emeklilik tatili geçirmeye uygun değil

Transfers
Trabzonspor
Premier Lig
M. Salah
Al Kholood
Türkiye
Suudi Arabistan
Mısır

Salah'ın Trabzonspor'a transferi an meselesi haline geldi

Suudi Arabistan ekibi El Khaleej'in sahibi ABD'li iş insanı Ben Harburg, Mısırlı yıldız Mohamed Salah'ın Türk kulübü Trabzonspor'a katılmaya yaklaşmasıyla alay etti.

Trabzonspor, dün akşam salı günü Mohamed Salah'ı kadrosuna katmak için resmi görüşmelere başladığını duyurmuştu; bu adım, transfer piyasasının en dikkat çekici anlaşmalarından birinin tamamlanmasının yolunu açabilir.

Bundan birkaç dakika önce Trabzonspor'un "X" üzerindeki resmi hesabı, Salah ile anlaşmanın yakın olduğuna işaret ederek Mısır piramitlerini gösteren bir video paylaşmıştı.

Salah, bireysel ve takım halinde başarılarla dolu, Anfield kalesinde geçirdiği 9 yılın ardından geçen sezonun sonunda Liverpool'dan ayrılmıştı.

Pek çok kişi, Salah'ın Suudi Arabistan Ligi'ne, özellikle de birçok basın haberine göre onu kadrosuna katmaya çalışan El Ittihad'a transfer olacağı beklentileri içinde, yıldızın yeni adımını bekliyordu.

Süper Lig
Kasımpaşa crest
Kasımpaşa
KAS
Trabzonspor crest
Trabzonspor
TRS
Premier Lig
Al Ittihad crest
Al Ittihad
ITT
Al Kholood crest
Al Kholood
ALK

Ancak Salah, sportif kariyerinde yeni bir sayfa açmak üzere rotasını Türkiye Ligi'ne, özellikle de Trabzonspor'a transfer olma yönünde belirlemiş görünüyor.

Ben Harburg, bu anlaşmayla ilgili olarak "X" üzerindeki resmi hesabından şu yorumu yaptı: "Doğru lige gitti. Suudi Profesyonel Ligi, emeklilik tatili geçirmek için uygun bir yer değil."





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