Goal.com
CanlıBiletler
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Mohamed SalahGetty Images

Çeviri:

Malik Al-Khulood, Salah transferiyle dalga geçti: Suudi Ligi emeklilik tatili geçirmeye uygun değil

Transfers
Trabzonspor
Premier Lig
M. Salah
Al Kholood
Türkiye
Suudi Arabistan
Mısır

Mısırlı yıldız Türkiye Ligi'ni tercih etti

Suudi Arabistan'ın El Hulud kulübünün sahibi Amerikalı iş insanı Ben Harburg, Mısırlı yıldız Muhammed Salah'ın Türk ekibi Trabzonspor'a katılmasıyla dalga geçti.

Trabzonspor kulübü, bugün çarşamba günü Muhammed Salah ile resmi olarak anlaştığını duyurmuş, böylece bu yazki transfer sezonunun en dikkat çekici anlaşmalarından birini tamamlamıştı.


Salah, Anfield kalesinde geçirdiği bireysel ve takımsal başarılarla dolu 9 yılın ardından geçen sezon sonunda Liverpool'dan ayrılmıştı.


Süper Lig
Kasımpaşa crest
Kasımpaşa
KAS
Trabzonspor crest
Trabzonspor
TRS
Premier Lig
Al Ittihad crest
Al Ittihad
ITT
Al Kholood crest
Al Kholood
ALK


Birçok kişi, Salah'ın Suudi Arabistan Ligi'ne, özellikle de birçok basın raporuna göre kendisini kadrosuna katmaya çalışan İttihad kulübüne transfer olacağı beklentisiyle onun yeni adımını merakla bekliyordu.

Ancak Salah, rotasını Türkiye Ligi'ne, daha net bir ifadeyle Trabzonspor'a transfer olarak belirledi ve spor kariyerinde yeni bir sayfa açacak.

Ben Harburg, bu anlaşmaya ilişkin resmi "X" hesabından şu yorumu yaptı: "Doğru lige gitti. Suudi Profesyonel Ligi, emeklilik tatilini geçirmek için uygun bir yer değil."



Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin