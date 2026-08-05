Suudi Arabistan'ın El Hulud kulübünün sahibi Amerikalı iş insanı Ben Harburg, Mısırlı yıldız Muhammed Salah'ın Türk ekibi Trabzonspor'a katılmasıyla dalga geçti.

Trabzonspor kulübü, bugün çarşamba günü Muhammed Salah ile resmi olarak anlaştığını duyurmuş, böylece bu yazki transfer sezonunun en dikkat çekici anlaşmalarından birini tamamlamıştı.





Salah, Anfield kalesinde geçirdiği bireysel ve takımsal başarılarla dolu 9 yılın ardından geçen sezon sonunda Liverpool'dan ayrılmıştı.









Birçok kişi, Salah'ın Suudi Arabistan Ligi'ne, özellikle de birçok basın raporuna göre kendisini kadrosuna katmaya çalışan İttihad kulübüne transfer olacağı beklentisiyle onun yeni adımını merakla bekliyordu.

Ancak Salah, rotasını Türkiye Ligi'ne, daha net bir ifadeyle Trabzonspor'a transfer olarak belirledi ve spor kariyerinde yeni bir sayfa açacak.

Ben Harburg, bu anlaşmaya ilişkin resmi "X" hesabından şu yorumu yaptı: "Doğru lige gitti. Suudi Profesyonel Ligi, emeklilik tatilini geçirmek için uygun bir yer değil."







