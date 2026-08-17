Transfer gazetecisi Fabrizio Romano'nun aktardığına göre Sarı-Siyahlılar, 23 yaşındaki oyuncu için kulübü PAOK Selanik'e bonus ödemeleri dahil 32 milyon euro bonservis bedeli ödemek zorunda.

Bunun yanı sıra Yunan kulübünün yüzde 15'lik bir sonraki satış payını da güvence altına aldığı belirtiliyor. Buna göre Konstantelias'ın BVB'de tam anlamıyla patlama yapması ve daha sonra başka bir üst düzey kulübe satılması halinde, Dortmund büyük olasılıkla milyonlarca euroluk bir gelirden mahrum kalacak.

Hücum oyuncusu, zorunlu sağlık kontrolünden geçmek için daha dün, pazar günü Dortmund'a gitmişti. Resmi açıklamanın pazartesi günü içinde gelmesi bekleniyor. Konstantelias'ın BVB ile dört yıllık sözleşme imzalaması ve gelecekte yılda net 3,2 milyon euro kazanması bekleniyor.

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PAOK Selanik taraftarları BVB transferine karşı protestoda bulundu

Bu sırada PAOK Selanik taraftar gruplarında da yaklaşan transfere karşı tepki yükseldi. Cumartesi gecesinin ilerleyen saatlerinde geniş kitlelere ulaşan Instagram sayfası "club_paok_gate4_official", transfer söylentilerine ilişkin bir açıklama yayımladı ve burada satıştan vazgeçilmesini talep etti.

Yunan kulübünün taraftarları benzer bir tavrı geçen yıl da sergilemişti; o dönemde Konstantelias, VfB Stuttgart'a transfer olmaya çok yaklaşmıştı. O sırada iki kulüp 20 milyon euroluk bir anlaşma üzerinde uzlaşmıştı, ancak PAOK sahibi Ivan Savvidis, muhtemelen kendi taraftarlarının öfkesinden çekindiği için transferi sürpriz şekilde iptal etmişti.

Pazar günü Dortmund'a varışında ise tuhaf sahneler yaşandı. Konstantelias'a PAOK taraftarı olduğu düşünülen bir kişi yaklaştı ve görünüşe göre oyuncu, Yunanistan'dan çok konuşulan ayrılığına ilişkin açıklama yapmak zorunda kaldı. Kimliği belirsiz kişi 23 yaşındaki futbolcuya seslendi ve ona bir cep telefonu uzattı. Görüşme bir dakikadan uzun sürdü; bu sırada Yunan oyuncu, ana dilinde defalarca telefona konuştu.

BVB'de 18 kez Yunanistan Milli Takımı formasını giyen oyuncunun, 1. FC Köln'ün tekrarlanan vetosu nedeniyle Sarı-Siyahlılar'a transferi gerçekleşmeyen Said El Mala'ya alternatif olarak düşünüldüğü belirtiliyor.