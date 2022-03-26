Galatasaray'da Cumartesi günü tüm gözler, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen yıllık olağan mali genel kurula çevrilmişti.

Başkan yardımcısı Bikem Kanık, GS TV'den canlı yayınlanan genel kurulda mali tablolarla ilgili detayların paylaşıldığı bir sunum yaptı.

Yönetimin belirlenen bütçenin sınırları içinde kalmaya gayret gösterdiğini söyleyen Kanık, kulüp ve bağlı ortaklarının 31 Aralık 2021 itibarıyla bağımsız denetimden geçmiş net borcunun 2 milyar 561 milyon lira olduğunu açıkladı.

Başkan da kürsüye çıktı

Genel kurulda konuşmacılar tarafından sık sık eleştirilen Galatasaray Başkanı Burak Elmas, kürsüye gelerek bir konuşma yaptı.

Üyelerin verdiği her karara saygı duyacaklarını belirten Elmas, Galatasaray'ı birleştirme çabaları istediği gibi ilerlemediği için üzgün olduğunu söyledi.

"Galatasaray'ın kurtuluş mücadelesi dediğim mücadelenin farkında olunmadığı için çok üzgünüm. Kişisel nefretlerin, intikam hedeflerinin Galatasaray değerlerini bir kenara bırakma sebebi olduğu için çok üzgünüm. Ancak umutluyum, çünkü Galatasaray bu dönemlerden geçti. Çok konuşmayan, bağırmayan bir sessiz çoğunluk olduğu için umutluyum. Onların Galatasaray için en doğru kararı vereceğini bildiğim için umutluyum."

"Türkiye'de batmış bir spor sektörü var. Galatasaray banka onay vermezse tek kuruşunu ortak hesaptan çekemiyor. Herkesin bir fikri var. Yaptığın her şeye bir eleştiri var. Galatasaray sevgim sebebiyle bu yolda çok fazla yara aldım ve üzüldüm. Ama yürümeye devam ettim. Federasyon ile görüştükten sonra 'Anlatırsam yer yerinden oynar' sözünü niye dediğimi biliyor musunuz? Hocama iki maç daha az ceza versinler diye. Federasyon Başkanın odasında hocama laf edildiği zaman masaya yumruk vurdum. Sorun çözülsün diye her masaya kendim oturdum. Galatasaray'ın haklarını savunduğum için vicdanım çok rahat."

"Fark yaratmanın da çok zor bir dönemde aday olduğumu biliyorum. Arkadaşlarıma Galatasaray tarihinin en zor döneminde aday olduğumuzu, ilk mali genel kurulda aklanmamayla karşı karşıya kalabileceğimizi söyledim. Tekrar söylüyorum vicdanım rahat, sizlerin verdiği her türlü karara saygı duyuyorum. Ne sonuç çıkarsa çıksın Galatasaray değerlerini içimde taşımaya devam edeceğim. Benim Galatasaray'ım benimle yaşamaya devam edecek. Galatasaray için hiçbir zaman pes etmedim çünkü insan sevdiği için pes etmez."

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