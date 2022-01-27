Mali, 2021 Afrika Uluslar Kupası'ndan elenmelerinin ardından Afrika Futbol Konfederasyonu'na duydukları hayal kırıklığını dile getirdi.

Ekvator Ginesi ile son 16 turunda karşılaşan Mali, normal süresi 0-0 biten mücadeleyi penaltı atışları sonrasında 6-5 kaybetti.

Her iki takım da 120 dakika içinde gol atamadı ve Mali Futbol Federasyonu, Afrika Uluslar Kupası Organizasyon Komitesine, maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) hakkında şikayette bulunmak için açık bir mektup gönderdi.

Mali Milli Takımı yetkilileri; video teknolojisinin, Limbe Stadyumu'ndaki maçın sonucunu manipüle ettiğini ve bu durumun onların mağlubiyetinde büyük bir rol oynadığını düşünüyor.

İlk yarının başlarında hakem Bakary Papa Gassama, Moussa Doumbia'nın düşüşünden sonra Mali lehine bir penaltı verdi.

Ancak, Gassama pozisyonu yeniden kontrol etmek için VAR tarafından çağrılınca verdiği penaltı kararını iptal etti.

Ekvator Ginesi’ni galibiyetten dolayı tebrik eden Mali, yine de maçın skorunun adil olmadığı kararında birleşiyor.

Ne söylendi?

Mali, hazırladığı mektubu Facebook üzerinden şu şekilde yayımladı:

"Maalesef, VAR'ın genellikle bir maçın nihai sonucuna karar verebilecek eylemlere karıştığını çok üzülerek görüyoruz.

“Limbe'de, Ekvator Ginesi ile karşılaştığı son 16 turundaki maçta, karşılaşmanın hakemi Mali'ye verdiği penaltıyı VAR çağrısıyla yeniden izleyip iptal etti.

"Ancak VAR, karşı takımın bariz bir şekilde elle oynadığı pozisyonda sessiz kaldı.

"Yenilgimizi kabul ediyor ve Ekvator Ginesi'ni çeyrek finale yükseldiği için tebrik ediyoruz. Ancak, çok şüpheli görünen bu eylemi resmen protesto ediyoruz."

Mali, tarihinde Afrika Uluslar Kupası’nı hiç kazanamazken turnuvadaki en başarılı dönemini ise 1972 yılında Kongo'nun ardından ikinci olarak yaşadı.

Afrika Uluslar Kupası’ndan elenmesinin ardından Mali, mart ayında Dünya Kupası play-off turunda karşılaşacakları Tunus maçına odaklanacak.

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