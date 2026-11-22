Donyell Malen, Roma'nın Parma'yı Serie A'da 5-1 mağlup ettiği maçta dört gol atarak bir takvim yılında kaydedilen lig gollerinde kulüp rekorunu egale etti. Teknik direktör Gian Piero Gasperini, 2026'daki 26. Serie A golüyle Roma'nın lider Lazio'nun iki puan gerisinde kalmasını sağlayan eski Aston Villa forvetini „olağanüstü“ sözleriyle övdü.

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Malen dört golle Roma'nın 66 yıllık rekorunu egale etti

Donyell Malen'in dört golü, Roma'yı Parma karşısında 5-1'lik farklı bir Serie A galibiyetine taşıdı. Gian Piero Gasperini'nin ekibi böylece lider Lazio'nun yalnızca iki puan gerisinde kaldı. Ev sahibi Parma adına Nesta Elphege'nin kontra atakta skoru kısa süreliğine eşitlemesinin ardından Roma'nın diğer golünü Rodrigo Mora kaydetti.

Malen, attığı dört golle ligin ilk 12 haftasındaki gol sayısını 12'ye, ocak ayında Aston Villa'dan gelişinden bu yana 2026 takvim yılında kaydettiği Serie A gollerinin sayısını ise 26'ya çıkardı. Hollanda millî oyuncusu böylece Pedro Manfredini'nin 1960'ta kırdığı kulüp rekorunu egale etti. Üstelik yılın bitmesine bir aydan fazla süre var.

Gasperini, Malen'in kendi sisteminde neden parladığını anlattı

Maçın ardından DAZN Italia'ya konuşan Gasperini, takımının beraberlik golünü yedikten sonra verdiği tepkiyi övdü ve Malen'in Roma'nın hücum tarzına taktik açıdan ne kadar uyduğunu vurguladı.

Gasperini, „Malen, Hollanda'da, Borussia Dortmund'da ve Aston Villa'da zaten iyi bir forvetti. Kaliteli olmadan o seviyede oynayamazsınız“ dedi. „Belki de onu kendisini en iyi ifade edebildiği yerde oynattım. Serie A'da genç yetenekler ve elbette Lautaro Martinez dâhil pek çok iyi forvet var ama Malen şu anda olağanüstü. Takımımızla çok iyi uyum sağlıyor. Kâğıt üzerinde daha güçlü olsa da futbol tarzımıza aynı ölçüde uymayan bir forvetten alacağımızdan belki de Malen'den daha fazla verim alıyoruz.“

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Villa'dan kiralanan oyuncudan rekor kıran kilit isme

Malen, 16 Ocak 2026'da Aston Villa'dan Roma'ya kiralık olarak katıldı. Kulübü yeniden UEFA Şampiyonlar Ligi'ne taşımasının ardından mayıs ayında 25 milyon avroluk bonservis bedeliyle kalıcı transferini tamamladı ve Haziran 2030'a kadar sürecek bir sözleşme imzaladı. Dört gollük son performansı, 2026'daki üçüncü Serie A hat-trick'i oldu. İtalya'nın en üst liginde bu başarıya en son, Atalanta'da Gasperini yönetiminde de oynayan Josip Ilicic ulaşmıştı.

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Roma'nın ilk 12 lig maçında attığı 36 gol, Inter, Milan ve Juventus'un 1950-51 sezonunda bu sayıyı aşmasından bu yana geçen 76 yılda bir Serie A takımının ulaştığı en yüksek toplam oldu.

2026'da kalan maçlar öncesi şampiyonluk yarışında ivme artıyor

Roma 30 puanla zirvedeki Lazio'yu takip ederken Gasperini, Parma karşısında güçlüklerin üstesinden gelmelerinin takımının artan özgüvenini gösterdiğini belirtti.

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Kasım ayının sonlarında bir takvim yılında atılan lig gollerinde 26 golle Manfredini'yi yakalayan Malen'in, 2026 bitmeden Roma rekorunun tek sahibi olmak için hâlâ yeterli fırsatı var.