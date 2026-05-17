Malen, Lazio ve Taylor'a hayal kırıklığı yaşattı; Bijlow, AC Milan karşısında şanssızdı

AS Roma, Pazar günü Şampiyonlar Ligi biletine doğru büyük bir adım attı. Roma derbisinde Lazio'yu 2-0 mağlup eden Donyell Malen ve arkadaşları, bir hafta kala Serie A'da dördüncü sırayı sağlam bir şekilde ele geçirdi. Bu, AC Milan için de başarılı bir öğleden sonraydı.

Roma'nın iki rakibi, Stadio Olimpico'daki bu önemli maçın ilk dakikalarında birbirlerine oldukça dengeli bir oyun sergiledi. Boulaye Dia, Lazio adına gol attı, ancak ofsayt pozisyonundaydı. Konuk takım güçlü bir dönem geçirdi ve Mario Gila ile Tijjani Noslin'in şutlarını kaçırması üzerine hayal kırıklığına uğradı. Bu kaçırılan fırsatlar, Lazio'ya sonunda pahalıya mal oldu.

Malen, 39. dakikada bir korner kazandı ve ardından ev sahibi takım öne geçmeyi başardı. Kornerden hemen önce sakatlık belirtileri gösteren Gianluca Mancini, herkesten yüksekteydi ve kafayla güzel bir gol attı. Böylece AS Roma, her zaman gergin geçen derbinin ilk yarısını önde tamamladı.

Lazio, soyunma odasından öfkeyle çıktı ve Nuno Tavares, gol pozisyonunda topu çok uzağa attı. Oyuna sonradan giren Devyne Rensch'in Noslin ile çarpışması kısa süreli bir endişeye neden oldu, ancak sonuçta hasar o kadar da büyük olmadı. Roma'da oldukça göze çarpmayan bir performans sergileyen Kenneth Taylor, maçın 60. dakikasında teknik direktörü Maurizio Sarri tarafından oyundan alındı.

Taylor'ın oyundan çıkmasından birkaç dakika sonra Mancini, bu kez Paulo Dybala'nın ortasından köşe vuruşunda yine kafayla golü buldu. Bundan kısa bir süre önce Malen, ateşli bir şutla nihayet kendini gösterdi, ancak Lazio kalecisi Alessio Furlanetto muhteşem bir kurtarışla buna cevap verdi.

Maçın bitimine 20 dakika kala Stadio Olimpico'da ortalık karıştı. Wesley Franca ve Nicolo Rovella birbirlerine girdi ve ikisi de doğrudan kırmızı kart gördü. Derbinin son dakikalarında 10'a 10 bir mücadele yaşanırken, Dybala güzel bir bireysel hareketle bir kez daha klasını gösterdi ve Malen alkışlar eşliğinde oyundan çıktı. AS Roma galip geldi ve Şampiyonlar Ligi'ne çok yaklaştığını gösterdi.

Genoa - AC Milan 1-2

AC Milan, evinde Fiorentina'ya yenilen Juventus'un yerine Serie A'da üçüncü sıraya yükseldi. Goller ikinci yarıda geldi ve maçın yeniden başlamasından kısa bir süre sonra Justin Bijlow olumsuz bir rol oynadı. Kaleci, zayıf bir geri pasın ardından bir Milan oyuncusunu düşürdü ve penaltı noktası çizgisine topu gönderdi. Christopher Nkunku, eski Feyenoord oyuncusunu 11 metreden şutla mağlup etti.

Christian Pulisic, maçın bitimine on dakika kala konuk takımın hızlı bir atağının ardından AC Milan'ın üstünlüğünü ikiye katladı. Mike Maignan, kısa süre sonra maçın heyecanlanmasını engelledi: Fransız kaleci, Jeff Ekhator'un sert şutunu güzel bir kurtarışla önledi. Maignan, maçın bitimine üç dakika kala Johan Vázquez'in şutuna engel olamadı. AC Milan, skoru daha fazla değişmesine izin vermedi ve böylece Şampiyonlar Ligi biletini kapmaya çok yaklaştı.