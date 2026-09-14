AS Roma taraftarları, Donyell Malen’in Torino maçında oyundan alınmasından memnun değil. Hollandalı hücum oyuncusu ilk yarıda gol attı, ancak teknik direktör Gian Piero Gasperini tarafından yine bir saatin ardından kenara alındı.

Malen 58. dakikada oyundan alınırken, Torino’daki Olimpiyat Stadı’nda deplasman tribününden ıslık sesleri yükseldi. AS Roma taraftarları, Serie A’da altı golle takımının en golcü ismi olan Hollandalıya büyük değer veriyor.

Gasperini, maçın ardından DAZN’a yaptığı açıklamada bunun nedenini anlattı. “Bu, sekiz gün içindeki üçüncü maçımızdı. Böyle bir durumda oyuncuları sürekli doksan dakika sahada tutamazsınız. Onlara yirmi ila otuz dakika dinlenme vermeyi başarırsak, bu uzun vadede fark yaratabilir.”

“Malen’in arkasındaki oyuncuların da bir adım öne çıkması ve önemli olmaya hazır olması gerekiyor. Takım bu şekilde daha güçlü hale geliyor” diyerek sözlerini sürdürdü.

Gasperini, çok sayıdaki oyuncu değişikliğine rağmen Malen hakkında övgü dolu konuştu. “Malen ve Dybala gibi şampiyonları birlikte sahada izlemek, taraftarlar ve futboldan hoşlanan herkes için harika. Hiç yoktan bir şey yaratabiliyorlar.”

“Bu iki oyuncunun bireysel olarak olağanüstü kaliteye sahip olduğu açık. Ama ikili olarak da birbirlerini tamamlıyorlar. Birbirlerini mükemmel şekilde buluyor ve böylece birçok maçta goller yaratıyorlar” ifadelerini kullandı AS Roma’nın memnun teknik direktörü.