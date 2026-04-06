Malen'in başrolünde olduğu Inter - Roma maçından bir kesit viral oldu: "Bu ne tür bir büyü böyle?"

Yann Sommer, Pazar akşamı Milano'daki Giuseppe Meazza Stadyumu'nda alkış yağmuruna tutuldu. Inter'in kalecisi, Donyell Malen'in kafa vuruşuna muhteşem bir kurtarış yaptı ve bu kurtarışıyla tüm dünyaya yayıldı.

Inter, Pazar akşamı Serie A şampiyonluğuna doğru büyük bir adım attı. Roma'yı 5-2 mağlup eden kulüp, takipçisi AC Milan'ın dokuz puan önünde yer alıyor.

Maçın ardından Hakan Çalhanoğlu, Inter'in 2-1'lik golüyle büyük övgüler aldı. Türk milli oyuncu, 35 metreden çapraz köşeye müthiş bir şut gönderdi.

Kaleci Sommer de övgüler aldı. İkinci yarıda Malen, dolaylı serbest vuruştan gelen ortayı yere indirip kaleye doğru kafayla vurdu ve tüm stadyum gol olacağını düşündü.









Ancak Sommer, dalış sırasında topa uzanırken elini değiştirerek mucizevi bir şekilde topu kalesinden uzaklaştırdı. X'te İsviçreli kalecinin kurtarışı sıkça paylaşılıyor.

"Bu ne tür bir vudu kurtarışı?" diye yazan biri var. Bir başkası ise Sommer'in Harry Potter'a dönüşüp dönüşmediğini merak ediyor.



