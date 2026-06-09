Malen, eski yıldız forvetin desteğini aldı: "O gol atamadı, ama Fransa Dünya Kupası'nı kazandı"

Donyell Malen'in Cezayir ve Özbekistan karşısında gol atamaması, Roy Makaay'ı şimdilik endişelendirmiyor. "Burada iki maçtan bahsediyoruz, on maçtan değil," diyor eski Hollanda milli takım forveti, ESPN için yaptığı analizde.

Hollanda milli takımında 43 maçta 6 gol atan Makaay, zor günler geçiren Malen'e tavsiyede bulunuyor. "Her zamanki gibi davranmasından başka bir şey yapmasına gerek yok. Gol atamadığı iki maçtan bahsediyoruz, on maçtan değil."

Makaay'a göre, Malen'in Oranje'de normalden daha fazla baskı hissetmesi son derece mantıklı. "Baskı elbette farklı. Dünya Kupası kapıda ve o Memphis'i yedek kulübesinde tutmak zorunda. Bu yüzden doğal olarak tüm gözler onun üzerinde."

Makaay, Japonya ile oynanacak grup maçı öncesinde, milli takım teknik direktörü Ronald Koeman'ın forvet hattında değişiklik yapıp yapmayacağını merak ediyor. "Şimdi soru şu: Onu forvette mi bırakırsın, yoksa Brian Brobbey gibi güçlü bir pas noktası yanına mı koyarsın? Bu, Malen'in oyununu tamamlayabilir."

Bayern Münih'in eski yıldız forveti, Hollanda milli takımının teknik kadrosundan Ruud van Nistelrooij'un önemli bir rol oynayacağını düşünüyor. "O da, eski bir yıldız forvet olarak sahip olduğu engin tecrübesiyle ona kesinlikle yardımcı olabilir," diyor Makaay; Koeman'ın yardımcısının yıllarca en üst seviyede oynadığını biliyor.

Umutlu Makaay, son olarak çok da uzak olmayan bir Dünya Kupası'nda yaşananlara atıfta bulunuyor. "2018'de Fransa, forvette Olivier Giroud ile dünya şampiyonu oldu ve o, turnuva boyunca hiç gol atamadı."

Malen'in Pazar günü Japonya maçında ilk 11'de yer alması bekleniyor. Memphis Depay da bir seçenek, ancak Corinthians'ın forveti Pazartesi günü Özbekistan'ın B kadrosuna karşı 1-2 kaybedilen hazırlık maçında pek etkileyici bir performans sergilemedi.