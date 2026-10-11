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Malen espulso Como RomaGetty Images
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Malen'e kırmızı kart, Marelli: "Doğru karar. Topa hafifçe dokunuyor ama müdahaleye gerçekten çok kötü girdi"

AS Roma

Roma, Como ile oynadığı maçı, topu geri kazanmaya çalışırken Bruno Kaiki'ye faul yapan Donyell Malen'in kırmızı kart görmesinin ardından 10'a 11 tamamladı. Saha hakeminin de VAR'ın da karar konusunda şüphesi yoktu: Hollandalı oyuncu, Brezilyalı oyuncuya ayağı uzanmış ve bacağı havadayken müdahale etti.


MARELLI'NİN SÖZLERİ - Dazn yayınında Luca Marelli de aynı görüşü dile getirdi: "Kırmızı kart doğru. Sağ ayağının içiyle topa hafifçe dokunduğu doğru. Ancak ayağı ayak bileği hizasının üzerinde, dizi gergin şekilde ve hızla çok kötü bir müdahalede bulundu... Doğru karar, gerçekten tehlikeli bir müdahale."

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