Paolo Maldini, İtalya Futbol Federasyonu'ndaki (FIGC) teknik direktörlük görevinden ayrıldı. Federasyonda danışman olarak görev yapan Leonardo da istifa etti. Böylece FIGC içindeki yeni teknik yapılanma, yalnızca 16 gün sonra sona ermiş oldu.

Maldini, Gennaro Gattuso'nun ayrılmasının ardından yeni bir milli takım teknik direktörü arayışına liderlik etmesi için bu ayın başında başkan Giovanni Malagò tarafından göreve getirilmişti. Leonardo ile birlikte Carlo Ancelotti ve Pep Guardiola gibi isimlerle görüşen Maldini, ardından Andrea Pirlo'yu en güçlü aday olarak öne çıkardı.

Ancak bu atama son anda gerçekleşmedi. Pirlo'nun Rus bahis şirketi Fonbet'in elçisi olduğu ortaya çıktı; bu durum yalnızca etik soru işaretleri doğurmakla kalmadı, hukuki sorunlara da yol açtı. İtalya'da şans oyunlarının reklamı yasak olduğu için FIGC, eski milli futbolcunun göreve gelişini hayata geçirmeme kararı aldı.

İtalyan medyasına göre bu karar, Maldini, Leonardo ve federasyon arasında ciddi bir güven kırılmasına yol açtı. Ayrıca Malagò, teknik direktörüne kamuoyu önünde destek vermedi. Spor Bakanı Andrea Abodi'nin FIGC içindeki süreci eleştirmesinin ardından Malagò, "kimin kötü bir sınav verdiğinin" sorgulanması gerektiğini söyledi ve bu sözlerle sorumluluğu örtülü şekilde Maldini'ye yüklemiş gibi göründü.

Pirlo'nun göreve gelmemesinin ardından Maldini ile Leonardo'nun bu kez Thiago Motta'yı yeni milli takım teknik direktörü olarak önerdiği belirtildi. Ancak Malagò, Roberto Mancini konusundaki tercihinde ısrarcı oldu; Antonio Conte de hâlâ seçenekler arasında yer alıyor. Farklı görüşler nedeniyle çalışılamaz bir ortam oluştu.

İtalyan medyası, bunun üzerine Maldini'nin istifasını sunduğunu, ardından Leonardo'nun da aynı adımı attığını aktarıyor. Böylece FIGC, yalnızca iki haftayı biraz aşkın süre önce milli takım için yeni bir dönemin mimarları olarak tanıtılan iki yöneticisini bir anda kaybetti.

Böylece yeni milli takım teknik direktörü arayışı yeniden başladı. Ulusal medyaya göre Roberto Mancini, Squadra Azzurra'nın başına geçmek için hâlâ en güçlü aday konumunda. Bu arada Giorgio Chiellini'nin olası yeni teknik direktör olarak adı geçerken, Thiago Motta'nın ismi Maldini ve Leonardo'nun ayrılığı sonrası geri planda kaldı.

FIGC şimdi önce yeni bir teknik direktör mü atanacağına, yoksa doğrudan yeni bir milli takım teknik direktörünün mü göreve getirileceğine karar vermek zorunda.