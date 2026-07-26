Maldini, Pirlo'nun siyasi krizinin ardından zor bir kararı değerlendiriyor

İtalya Futbol Federasyonu'nun teknik direktörü Paolo Maldini, Andrea Pirlo'nun Azzurri'nin başına getirilmesi girişiminin başarısız olması halinde görevinden çekilmeyi değerlendirebilir.

"La Gazzetta dello Sport" gazetesi, Maldini'nin her zaman güçlü ve kararlı kişiliğiyle tanındığını ve bunu saha içinde ve dışında kariyeri boyunca defalarca kanıtladığını aktardı.

Pep Guardiola ile anlaşma girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından teknik direktör Paolo Maldini ve danışman Leonardo, İtalya Milli Takımı'nı yeniden ayağa kaldırmak için tek bir isim önermişti: Pirlo.

Resmi açıklamanın yakın göründüğü bir sırada, Pirlo'nun Rus bahis şirketi "Fonbet" ile olan ilişkileri nedeniyle mesele siyasi bir konuya dönüştü.

Ayrıca Pirlo'nun Rus iş insanı Sergey Lomakin ile olan ilişkisi, aşılması güç, âdeta ulusal bir meseleye dönüşen bir konunun kapısını araladı.

Gazete, "Bu senaryoya Paolo Maldini kesinlikle hazır değildi; zira son saatlerde kopan gürültü, onu bir şaşkınlık hâline sürükledi" ifadelerine yer verdi.

Maldini'nin Pirlo'nun teknik açıdan yeterliliğini güvence altına alması gerekiyorsa ki bu tümüyle onun sorumlulukları arasında yer alıyor, kendisini şimdi tercihini tamamen yabancı olduğu bir dünyanın, yani siyaset dünyasının önünde savunmak zorunda buluyor.

Birçok kişinin, belki de Maldini'nin de zihnine sızmaya başlayan düşünce ise şu: Pirlo'ya yönelik siyasi ret, İtalya Futbol Federasyonu teknik direktörünün aldığı kararı dolambaçlı yoldan aşmak için sadece bir bahane olabilir.