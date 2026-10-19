Maldini, Güler'in kırmızı kart tartışmasına dahil oldu: Hakemlerin ve VAR'ın dürüstlüğüne güveniyorum

Movistar Plus analisti ve "Maldini" olarak tanınan Julio Maldonado, Real Madrid ile Sevilla arasında oynanan ve La Liga'da beyazlıların 4-1 kazandığı karşılaşmanın seviyesini övdü.

Sport gazetesi, Maldini'nin YouTube kanalında söylediklerini aktardı. Maldini sözlerine şöyle başladı: "Harika ve istisnai goller gördüğümüz bir maç oldu. Gollerin seviyesi gerçekten inanılmazdı."

Maldini, Real Madrid'in sonuca rağmen büyük ölçüde iyi mücadele eden Sevilla karşısında bazı iyi şeyler yaptığını, bunun yanında aynı derecede iyi olmayan başka yönler de bulunduğunu vurguladı.

Beyazlıların teknik direktörü Jose Mourinho'nun Endrick'i ilk 11'de sahaya sürme, Güler'i orta sahaya geri döndürme ve Valverde'yi sağ bek mevkiinde oynatma kararlarını da övdü.

"Bu, oynamayı tercih ettiği mevki değil, ama bence Real Madrid'in asli sağ beki olmalı." dedi.

Movistar Plus analisti, diğerlerinden daha fazla tek bir oyuncuya, Real Madrid'in ilk 11'inde yer almayı hak ettiğini düşündüğü Diomande'ye dikkat çekti.

Maldini şöyle açıkladı: "Harika bir gol attı, ancak o golün ötesinde, o ana kadar atakları iyi bir şekilde sonlandırmakta büyük zorluk yaşadığını da hesaba katmak gerekiyor. Güler'in golünü hazırladığını da unutmuyorum. Gerçekte yaptığı sadece bir pas değildi, tam anlamıyla bir asistti."

Öte yandan Maldini, oyuncunun savunma anlamındaki performansını da övdü: "Çok ve iyi savundu. Güler içeri girerken, pratikte sürekli ikinci bek rolünü üstlendi. Diomande gibi bir oyuncudan tam olarak istememiz gereken şey de budur."

Analist, Diomande'nin sergilediği seviyenin Vinicius Junior'ı baskı altına soktuğunu düşünüyor ve şunları ekliyor: "Brezilyalı kanat oyuncusuyla kıyaslama kaçınılmaz bir şey. Vinicius, Diomande'nin ortaya koyduğunu ortaya koymazsa forma şansı bulamayacağını biliyor. Gerçek bu."

Maldini, Güler'in Sevilla oyuncusu Peque'ye attığı elden sonra Sevilla'nın öfke duymakta haklı olduğunu kabul etmekten de çekinmedi. Ancak açık bir şekilde bir saldırıyı gösteren herhangi bir görüntü izlemediğini belirtti.

"Saldırı teşkil eden bir dirseğin göründüğü bir görüntü yok, kırmızı kart gerektirip gerektirmediğine karar verecek kadar güçlü bir itme de yok. Bu yüzden, en azından hakemin izleyebildiği görüntüler arasında, olanı net biçimde görmeye imkân veren bir görüntü olmadığını düşünüyorum." dedi.

Şöyle devam etti: "Ben her zaman hakemlerin dürüstlüğüne ve video yardımcı hakemine güveniyorum. Bu nedenle yeterince net bir görüntü görmemiş olmalarını anlıyorum. Açıkçası bilmiyorum. Sahada Sevilla'nın oyuncuları vardı ve belki olanı gördüler, ama ben bu pozisyon hakkında kesin bir tutum alamam."

Maldini, özellikle Barcelona'nın puan kaybetmediği düşünüldüğünde, bu galibiyetin teknik direktör Mourinho'nun takımı için son derece önemli olduğunu vurgulamak istedi.

Sözlerini, El Clasico mücadelesinin "iki takım açısından yarışın geleceğini belirleyebileceğini" vurgulayarak tamamladı.