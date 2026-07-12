Maldini, Guardiola’yı İtalya milli takımının teknik direktörlüğü yarışına geri getiriyor… Ancelotti de adaylar arasında

İspanyol Pep Guardiola, İtalya Futbol Federasyonu’nun yeni projesinin başına Paolo Maldini ve Leonardo’nun getirilmesinin ardından, İtalya Milli Takımı’nın teknik direktörlüğü için yeniden aday gösterildi.

"La Gazzetta dello Sport" gazetesi, İtalyan Futbol Federasyonu'nun Paolo Maldini'yi 2030 Dünya Kupası'nın sonuna kadar geçerli olacak 4 yıllık bir sözleşmeyle teknik direktör olarak atadığını, eski Milan takım arkadaşı ve Milan ile Paris Saint-Germain'in eski menajeri Leonardo'nun ise yeni proje kapsamında danışman olarak göreve katılacağını bildirdi.

Maldini’nin dört yıllık projesi, yeni görevinde eşi benzeri görülmemiş yetkilerle birlikte geliyor; Maldini’nin İtalya Milli Takımı’nın çalışma mekanizmasında ve genç takım sisteminde kapsamlı değişiklikler yapması bekleniyor.

Yeni teknik direktörün atanması, Maldini’nin şu anki önceliklerinin başında geliyor.

Son haftalarda bu pozisyon için yarış, Roberto Mancini ve Antonio Conte arasında sınırlı kaldı; Conte, İtalyan ligindeki kulüplerin desteğine sahipken, Mancini ise İtalyan Futbol Federasyonu Başkanı Giovanni Malagò ile güçlü ve uzun soluklu bir ilişkiye sahip.

Her iki teknik direktör de büyük bir antrenörlük tecrübesine sahip ve ikisi de daha önce İtalya Milli Takımı’nı çalıştırmış olsa da, her ikisi de bazı çekincelerle karşı karşıya. Conte’nin taktiksel açıdan uygunluğu konusunda şüpheler varken, Mancini’nin 2023 yılında İtalya Milli Takımı’ndan ayrılıp Suudi Arabistan Milli Takımı’nı çalıştırma kararı bazıları için hâlâ bir tartışma konusu oluşturuyor.

"La Gazzetta dello Sport", Conte ve Mancini'nin Maldini ve Leonardo'nun listesinin başında yer almadığını vurguladı ve Guardiola'nın adaylar arasında güçlü bir şekilde geri döndüğünü, daha önce Manchester City ve Barcelona'yı çalıştırmış olması nedeniyle artık eskisi gibi "hayali" bir seçenek olmadığını belirtti.

Maaş ise Guardiola ile sözleşme imzalanmasının önündeki en büyük engel olmaya devam ediyor. Gazete, Guardiola’nın Manchester City’deki son sezonunda (2025-2026) yıllık toplam maaşının yaklaşık 25 milyon avroya ulaştığını belirtti.

İtalya ligindeki kulüplerin, en üst düzey bir teknik direktörü kadroya katmak amacıyla yeni teknik direktörün maaşına katkıda bulunması bekleniyor; ancak bu katkı, Guardiola’nın Manchester City’de aldığı maaş düzeyine ulaşmak için yeterli olmayacak.

"La Gazzetta dello Sport" gazetesi, umudun hâlâ devam ettiğini belirtti; ancak kararın büyük ölçüde Maldini ve Leonardo ikilisinin yapacağı görüşmelere bağlı olacağını vurguladı. Ayrıca, Guardiola’nın kariyerinin bir aşamasında milli takım antrenörlüğü deneyimi yaşamak istemesi, İtalya milli takımı için bu konuda ek bir itici güç oluşturuyor.

Gazete, haberini, İtalyan Futbol Federasyonu’nun Conte, Mancini veya Guardiola ile anlaşmaktan vazgeçmesi durumunda Carlo Ancelotti ve Andrea Pirlo’nun alternatif seçenekler arasında yer alabileceğine işaret ederek sonlandırdı.