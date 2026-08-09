Paolo Maldini, İtalya Futbol Federasyonu'ndan ayrılışına ilişkin yeni detayları ve sportif direktörlük görevindeki kısa süre boyunca hayata geçirmeye çalıştığı iddialı projeyi açıkladı; Pep Guardiola'nın İtalya Milli Takımı'nın başına geçmeye çok yakın olduğunu vurguladı.

Maldini, İtalyan "Corriere della Sera" gazetesine verdiği röportajda, en önemli hedeflerinden birinin İtalyan futbolunda köklü bir dönüşüm sürecini yönetebilecek bir teknik direktör bulmak olduğunu ve tercihinin Pep Guardiola olduğunu belirtti.

Maldini, Manchester City teknik direktörüyle kurulan iletişimin ilk temasın çok ötesine geçtiğini söyleyerek şunları açıkladı: "Guardiola ile 17 yaş altı milli takım ve üstündeki tüm oyuncu listelerini inceledik." Teknik direktörün "hatta kadroları yazmaya bile başladığını" da açıkladı.

İki taraf arasındaki görüşmeler mali konuların ele alınmasına kadar ulaştı; Maldini, Guardiola'nın görevi üstlenmeye büyük bir istek gösterdiğini vurgulayarak şöyle konuştu: "Guardiola bize şöyle dedi: Bana son teknik direktörün aldığından bir euro daha az verin, ben hazırım."

Maldini, Guardiola'nın "para nedeniyle reddetmediğini" vurgulayarak, kararının İngiltere'de geçen yıllardan sonra biriken yorgunlukla ve geçirdiği bir sırt ameliyatıyla bağlantılı olduğunu açıkladı ve şunları söyledi: "Premier Lig'de geçen on zorlu yılın ardından yorgun düşmüştü."

Maldini'nin projesi milli takıma yeni bir teknik direktör seçmenin ötesine geçiyordu; hedefi İtalyan futbolunu gerçek bir yeniden yapılanma sürecine yöneltmekti. Ancak federasyon başkanı Malagò ile yaşanan anlaşmazlıklar, projenin hayata geçirilmesini sonunda imkânsız hale getirdi.

Maldini, üzerinde anlaşılan bağımsızlıkla görevlerini yerine getiremeyeceğini gördükten sonra görevinden ayrılma kararı aldı ve şöyle dedi: "İstifamızı sunduk çünkü artık gerekli güven koşulları kalmamıştı."

Eski İtalya Milli Takımı oyuncusu Maldini, anlaşmazlık sırasındaki tutumunu savunarak şunları vurguladı: "İşimi savunmak ve sorumluluklarımı üstlenmek katı olduğum anlamına geliyorsa, evet katıyım."

Pirlo tartışması

Maldini, Guardiola'nın denklemden çıkmasının ardından İtalya Milli Takımı'nın başına geçmeye en uygun gördüğü teknik direktörün kim olduğunu belirledi: Andrea Pirlo.

Maldini, eski orta saha oyuncusunun İtalya'nın yeni teknik direktörü olabilmek için gereken şartlara sahip olduğunu ve yedek kulübesindeki deneyimini çevreleyen şüphelere rağmen kendi bakış açısına göre ideal teknik direktör olduğunu değerlendirdi.

Maldini, Pirlo'nun teknik direktörlük deneyiminin azlığıyla ilgili argümana, Dünya Kupası kazanan son iki teknik direktörü örnek göstererek yanıt verdi ve şöyle dedi: "Dünya Kupası'nı kazanan son iki teknik direktör Scaloni ve De la Fuente'nin ne teknik direktörlük geçmişi vardı?"

Maldini, teknik açıdan Pirlo'nun bu meydan okumayı göğüslemeye fazlasıyla hazır olduğunu değerlendirdi ve onu "son derece hazır" olarak nitelendirdi.

Pirlo'nun bir bahis şirketiyle olan ilişkisine dair tartışma da Maldini için ikna edici değildi; eski savunmacı, o olayın Pirlo'nun adaylığını engellemek için kullanıldığını değerlendirerek şöyle dedi: "Bu bir bahaneydi."

Maldini, kendi anlatımına göre, "hiçbir yasal engel bulunmadığını" açıkladı ve Pirlo'nun her türlü şüpheyi ortadan kaldırmak için şirketle olan bağını sonlandırmaya hazır olduğunu belirterek şunları ekledi: "Rus şirketiyle ilişkisini kesmeye hazırdı."

Malagò sonunda Pirlo seçeneğini devre dışı bıraktı; bu karar aynı zamanda masadaki De Rossi ve Grosso gibi başka isimleri de saf dışı bıraktı.

Maldini ise buna karşılık, Thiago Motta'nın en baştan planları içinde yer almadığını vurgulayarak şöyle dedi: "O asla bizim seçeneklerimiz arasında değildi."