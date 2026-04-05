İtalyan futbolunun ve AC Milan'ın efsanesi Paolo Maldini, "Azzurri"nin üst üste üçüncü kez (2018, 2022 ve 2026) Dünya Kupası finallerine katılamaması konusunda büyük üzüntüsünü ve derin endişesini dile getirerek, mevcut durumu tarihi bir çöküş olarak nitelendirdi.

Rossoneri haberlerine odaklanan "Pianeta Milan" sitesinin aktardığı açıklamalarda Maldini, "İtalya, tam bir başarısızlık... Üç Dünya Kupası'na üst üste katılamamak tam bir başarısızlık... Eskiden var olan arzuyu artık göremiyorum" dedi.

Maldini sözlerine şöyle devam etti: "İtalya milli takımının formasını giymek, sadece oynamak anlamına gelmez... Bu, tarihi, sorumluluğu ve gururu da üstlenmek demektir."

Maldini şöyle devam etti: "Bir Dünya Kupası'nı kaçırmak bir uyarıdır, iki kez kaçırmak bir krizdir, ama üç kez üst üste kaçırmak... bu tam bir başarısızlıktır."

Ayrıca kendi nesliyle şimdiki nesil arasında keskin bir karşılaştırma yaparak şunları söyledi: "Benim zamanımda ruh her şeydi... Disiplin, fedakarlık ve formaya saygı vazgeçilmez şeylerdi... Ancak gurur, sorumluluk ve kimlik kaybolduğunda... o artık İtalya olmaz."

"Azzurri", önümüzdeki yaz Kanada, ABD ve Meksika'da düzenlenecek olan 2026 Dünya Kupası'na katılma şansını, penaltı atışlarında