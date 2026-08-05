Paolo Maldini, Repubblica'dan meslektaşlarımızın yaptığı röportajda, Franco Baresi'nin cenazesi sırasında yaşadığı duyguları yeniden anlattı: "Ben orada Franco için vardım, hepimiz onun için oradaydık. Duygulandığım doğru mu? Doğru, ama Baresi'den söz ediyoruz. Onu düşünüyordum, birlikte çok şey paylaştık. Maçlar, galibiyetler, anlar. Güçlü duygular yaşadım.

Onu çok sevdim, ona dair beni bağlayan çok güzel anılarım var. Birbirimizi uzun yıllardır tanıyorduk. Franco'nun çok sayıda eski takım arkadaşı da oradaydı mı? Eski dostları yeniden bulmak gibiydi. Birbirimizi hiç kaybetmedik ama hep birlikte olmak her zaman ayrı bir duygu. Bu durumda sanki kaptanımız için sahaya dizilmiş gibiydik".