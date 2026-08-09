İtalya Futbol Federasyonu'nun eski teknik direktörü Paolo Maldini, yetkileri konusundaki mutabakatların geri çekilmesinin görevinden istifasına yol açtığını açıkladı ve çalışmaya devam etmek için gereken güvenin artık kalmadığını vurguladı.

Maldini, Corriere della Sera gazetesine verdiği uzun bir röportajda, İtalya Futbol Federasyonu'ndaki teknik direktörlük görevinden istifasının nedenini şöyle açıkladı: "Mutabakatlar yeniden gözden geçirildi ve yapabileceğim tek şey istifa etmekti; daha doğrusu 1 Ağustos'ta başlaması gereken dört yıllık bir sözleşmeyi imzalamaktan kaçınmaktı. Güven için artık hiçbir koşul kalmamıştı."

Paolo Maldini, İtalya Milli Takımı'ndan ayrılışı hakkında ilk kez konuştu ve İtalya Futbol Federasyonu'nun eski teknik direktörü, atanmasının ve ardından birkaç gün sonra istifasının ayrıntılarını gözden geçirdi.

Maldini şunları ekledi: "Malago beni Paskalya'da aradı ve ona yardım etmeye hazır olduğumu belirttim. Mesele sadece İtalya Milli Takımı'nı yeniden ayağa kaldırmak değildi; İtalyan futbolunu yeniden inşa etmemiz gerekiyordu. Daha önce bizde hiç bulunmayan teknik direktörlük pozisyonunu oluşturduk. Ayrıca Leonardo büyük bir organizasyon yeteneğine sahip. Ama sonra mutabakatlar yeniden gözden geçirildi ve yapılabilecek tek şey istifa etmekti; daha doğrusu 1 Ağustos'ta başlaması gereken dört yıllık sözleşmeyi imzalamaktan kaçınmaktı."

Maldini, İtalya Milli Takımı'nın gelecekteki teknik direktörünün seçimi konusuna özellikle değinerek şöyle konuştu: "Başlangıçta ona (yani Malago'ya) sordum: Teknik direktörü kim seçecek? Bana şu yanıtı verdi: Siz seçeceksiniz, ben de onaylayacağım. Anlaşma buydu."

Şunları ekledi: "Lig birliğinde, iki farklı hat üzerine kurulu projemizi anlattım. İtalyan futbolunu yeniden inşa etmek zaman ister, aynı zamanda yeni bir zihniyet de gerektirir."

Anlaşmazlıklar, Andrea Pirlo'nun atanması fikri ortaya atıldığında baş gösterdi. Maldini şöyle dedi: "Malago beni ve Leonardo'yu arayıp şunu söyledi: Bence Pirlo ile anlaşılamaz. Ve bugünden itibaren teknik direktörü ben belirleyeceğim, siz de onaylayacaksınız."

Maldini, yetkilerdeki bu değişikliği reddettiğini vurgulayarak şunları söyledi: "Bir görevim ve sorumluluğum varsa, bu kabul edilemez bir durum. Böylesine büyük bir işi yapmak için gereken güven koşulları artık kalmamıştı. Coverciano'da (federasyonun merkezi) bulunuyorduk, ama sistem durmuş haldeydi."

Maldini, sözlerini İtalya Futbol Federasyonu içindeki mevcut duruma geçerek sürdürdü: "Ranieri gibi bir kişiliğin varlığı bir katkı ifade ediyor, ancak İtalya Milli Takımı'na büyük bir önem verilirken, İtalyan futbolunun yeniden inşasının çok daha az önem görmesinden endişe ediyorum."

Şöyle bitirdi: "İçimde beni acıtmaya devam edecek bir şey var. Zorlu bir görev üstlenmiştim, ama bu bir hayale dönüşmüştü; gelecek nesiller için bir şeyler yapmak. Gerçekten çok üzücü bir durum."