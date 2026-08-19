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Algeria v Guatemala - International FriendlyGetty Images Sport

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Malcom'un yerine: Adil Bulbina, Zamalek'in hayallerinden Suudi Ligi cennetine

Transfers
A. Boulbina
Al Diriyah
Zamalek SC
Al-Duhail SC
Cezayir
Al Hilal
Malcom
Cezayir
Suudi Arabistan
Mısır
Katar
Brezilya

Cezayirli yıldızı büyük bir transfer bekliyor

Katar ekibi Al-Duhail'in Cezayirli kanat oyuncusu Adel Boulbina, mevcut yaz transfer döneminde Suudi Roshn Ligi'ne transfer olmaya oldukça yaklaştı ve Al-Hilal'in Brezilyalı kanat oyuncusu Malcom'un yerini alacak.

Suudi "Al-Riyadiyah" gazetesi, Boulbina'nın mevcut yaz transfer döneminde Suudi ekibi Al-Diriyah'a resmi olarak transferini tamamlamak amacıyla şu anda sağlık kontrolünden geçtiğini belirtti.

Cezayirli kanat oyuncusu, Al-Hilal'den transferi son dönemde durduktan sonra Al-Diriyah için diğer kanat oyuncusu Brezilyalı Malcom'un yerini dolduracak; Malcom ise Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Jazira'ya transfer olmaya yaklaştı.

Roshn Ligi'ne yeni yükselen Al-Diriyah, Adel Boulbina'nın geçen sezon Al-Duhail ile gerek Katar Ligi'nde gerekse AFC Şampiyonlar Ligi Elite'te sergilediği dikkat çekici performansların ardından kendisiyle anlaşmaya karar verdi.

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23 yaşındaki oyuncu, geçen sezon Katar ekibiyle 32 maçta forma giydi; bu maçlarda 13 gol atmayı başardı ve 7 asist yaptı.

Boulbina, Ocak 2025'te Cezayir ekibi Paradou'nun formasını giydiği dönemde Mısır ekibi Zamalek'e transfer olmaya yaklaşmıştı; ancak transfer son anlarda durdu ve sonraki yaz Al-Duhail'e transfer oldu.

Uluslararası düzeyde Boulbina, Cezayir Millî Takımı ile 2025 Afrika Uluslar Kupası ve 2026 Dünya Kupası'nda forma giydi; toplamda 13 maça çıkarak 5 gol attı ve 3 asist yaptı.

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