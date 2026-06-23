Malagò: "Teknik direktör mü? Yabancı da olabilir. Teknik direktör yardımcısı olarak Maldini ve Baggio gibi isimler de gündeme gelebilir."

FIGC’nin yeni başkanı Giovanni Malagò, La Repubblica gazetesine gelecekteki milli takımın taslağını çizdi. Teknik direktör konusunda ise şunları söyledi: “Mancini mi? Henüz kendisiyle görüşmedim ve hiçbir kulüp karşı çıkmadı. Bir sonraki teknik direktörün coşkulu olması ve bu fikri hemen benimsemesi gerekiyor. Para önemli bir konu olacak, ancak azami esneklik gösterilmesi gerekiyor. Yalnızca İtalyan adayları değerlendirmekle sınırlı kalmayacağız.”





Teknik Direktörlük görevi için ise eski bir futbolcuya bu görevi emanet etme niyeti var: “Teknik Direktör olarak eski bir futbolcu istiyorum, birçok kişiyle temas halindeyim: Maldini, Buffon, Del Piero ve Baggio. Ancak henüz hiçbir karar vermedim.”