Malaga ile Villarreal, 16 Eylül 2026 Çarşamba günü Malaga'daki Estadio La Rosaleda'da karşı karşıya gelecek.

Villarreal, lig tablosunda Avrupa kupalarına katılım hattı için mücadelesini sürdürürken deplasmanda kritik puanlar almak amacıyla Endülüs'e gidiyor. Bu karşılaşma, iki takım arasındaki tarihi üst düzey rekabeti yeniden canlandırıyor. Taraflar son olarak Nisan 2018'de LaLiga'da karşılaşmış ve Málaga sahasında 1-0 kazanmıştı.

Bırakın GOAL Malaga - Villarreal maçı için biletlerin nereden alınacağı ve ne kadar tuttuğu da dahil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi size sunsun.

Malaga - Villarreal LaLiga maçı ne zaman başlayacak?

Malaga - Villarreal maçı, Malaga'daki Estadio La Rosaleda'da başlayacak.

La Liga - Hafta 6 16 Eyl 2026 - 09:00 Estadio La Rosaleda

Malaga - Villarreal LaLiga biletleri nasıl alınır?

16 Eylül 2026'da Estadio La Rosaleda'da oynanacak Málaga CF - Villarreal CF LaLiga maçı için bilet satın almak adına birkaç seçeneğiniz var:

1. Málaga CF Resmi Bilet Satış Portalı

Málaga CF Resmi Bilet Satış Portalı ( entradas.malagacf.com ) veya kulübün ana internet sitesi ( malagacf.com ) üzerinden. Resmi genel satışlar genellikle maç tarihinden 1 ila 2 hafta önce başlar. Ev sahibi kulüpten doğrudan satın almak, biletlerin geçerliliğini ve liste fiyatı üzerinden alınmasını garanti eder.

2. Fiziksel stat gişesi (yüz yüze)

Kalan koltukları, müsabaka haftasında veya maç günü, uygunluk durumuna bağlı olarak doğrudan stat gişesinden satın alabilirsiniz.

3. İkincil yeniden satış platformları

Resmi genel satış biletleri tükenirse, StubHub gibi ikincil platformlar yeniden satış seçenekleri sunar.

Biletler, sezonluk kombine sahipleri veya yeniden satıcılar tarafından yeniden satış sitelerinde çoğu zaman daha erken listelenir.

Fiyatlar satıcının talebine göre belirlenir ve genellikle liste fiyatının üzerindedir.

Malaga - Villarreal LaLiga biletleri ne kadar?

16 Eylül 2026'da Estadio La Rosaleda'da oynanacak Málaga CF - Villarreal CF LaLiga maçı için bilet fiyatları, resmi kanallar üzerinden mi yoksa ikincil platformlardan mı satın aldığınıza bağlı olarak değişiklik gösterir:

Resmi kulüp biletleri (liste fiyatı): Doğrudan Málaga CF'den alınan standart genel satış biletleri, tribün ve oturma kategorisine bağlı olarak genellikle €30 ila €75 arasında değişir (örneğin kale arkası ile ana tribün yan bölümü).

Resmi ağırlama / VIP paketleri: Resmi satışlar üzerinden premium koltuklar ve VIP lounge seçenekleri yaklaşık €120 ila €200 'den başlar.

İkincil yeniden satış platformları: StubHub gibi bilet değişim sitelerinde fiyatlar şu anda giriş seviyesi koltuklar için yaklaşık €75 ila €90 'dan başlıyor; listelenen biletlerin ortalaması ise talebe bağlı olarak €150 ila €170 veya daha üzerine çıkabiliyor.

Malaga - Villarreal LaLiga: Bilmeniz gereken her şey

Malaga - Villarreal form durumu

Malaga, şu ana kadar oynadığı iki LaLiga maçından bir puan çıkardı. Resmi ve hazırlık maçlarını kapsayan beş karşılaşmalık süreçte bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son sonucu, 24 Ağustos'ta Deportivo de A Coruna ile 1-1 berabere kalması oldu. Bundan önce LaLiga açılış maçında Atletico Madrid'e 2-0 kaybetti. Hazırlık dönemi sonuçları arasında Fulham ile 2-2 berabere kalması ve Al-Arabi'yi 4-2 yenmesi yer alırken, bu süreçte AD Ceuta FC'ye 2-1 mağlup olduğu maç da vardı.

Villarreal, iki LaLiga maçından da beraberlikle ayrılarak geliyor. Son beş maçında iki galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. En son 23 Ağustos'ta Atletico Madrid deplasmanında 2-2 berabere kaldı. Açılış haftasında da Racing Santander ile 2-2 berabere kaldı. Galatasaray ve Levante karşısındaki hazırlık maçı galibiyetleri, Lens'e karşı alınan 3-1'lik hazırlık maçı yenilgisinin iki tarafında yer aldı. Villarreal bu beş maçın tamamında yedi gol attı ve yedi gol yedi.

Malaga - Villarreal: Son karşılaşmalar

Bu kulüpler arasındaki son karşılaşma, 1 Nisan 2018'de LaLiga'da oynandı ve Malaga, La Rosaleda'da 1-0 kazandı. Kayıtlara geçen son beş karşılaşmada Malaga'nın iki, Villarreal'in iki galibiyeti bulunurken bir maç da berabere bitti. Takımlar ayrıca Ağustos 2017'de bir hazırlık maçında da karşılaştı ve Malaga o maçı 1-0 kazandı; Villarreal ise Kasım 2017'de sahasında 2-0 galip geldi.

Malaga - Villarreal puan durumu

Güncel LaLiga puan tablosunda Villarreal dokuzuncu, Malaga ise 16. sırada yer alıyor.