Málaga, her şeyi belirleyen maçı kazandı ve 8 yıl aradan sonra LaLiga’ya geri döndü

Málaga CF, sekiz yıl aradan sonra LaLiga’ya geri dönüyor. Endülüs ekibi, iki maçlık yükselme play-off finalinde UD Almería’yı 1-2 mağlup ederek üstünlük sağladı; böylece UD Almería önümüzdeki sezon da ikinci ligde oynamaya devam edecek.

Birkaç sezon üst sıralarda yer aldıktan ve hatta Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ettikten sonra, 2018'de Málaga için işler ters gitti. Takım, LaLiga'yı son sırada tamamlayarak ikinci lige düştü.

Sonraki yıllarda hem sportif hem de idari açıdan karışıklıklar yaşandı. Málaga, 2023’te üçüncü lige kadar düştü, ancak bir yıl sonra tekrar bir üst lige yükseldi. Bu sezon kulüp, Segunda División’da dördüncü sırada yer aldı.

Bu, yükselme play-off’larına katılma hakkı anlamına geliyordu. Yarı finalde Málaga, iki maç toplamında 2-1’lik skorla Las Palmas’ı eledi. Finalde ise normal sezonun üçüncüsü Almería rakipti.

Geçen hafta sonu oynanan ilk maç 0-0 berabere sonuçlanmıştı; bu nedenle Cumartesi günü Almería, kendi sahasında işi bitirmek için en avantajlı durumda görünüyordu. Ancak işler farklı gelişti.

Chupete, topu uzak köşeye göndererek skoru açtı (0-1) ve David Larrubia, topu çapraz köşeye göndererek skoru 0-2'ye getirdi. Almería, Léo Baptistão'nun yakın mesafeden attığı 1-2'den öteye geçemedi.

Bu arada her iki takım da maçı on kişi tamamladı. Thalys (Almería) uzatma dakikalarında doğrudan kırmızı kart gördü, Aarón Ochoa ise ikinci sarı kartını aldı.