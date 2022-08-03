Old Trafford'da bir türlü ilk tercih olamayan Brezilyalı oyuncu şansını İspanya'da deneyecek.

GOAL'ün edindiği bilgiye göre; Manchester United'ın sol beki Alex Telles 2022/23 sezonu boyunca kiralık olarak Sevilla forması giyecek. Kırmızı Şeytanlar'a Ekim 2020'de katılan 29 yaşındaki oyuncu ilk sezonunda rotasyonda Luka Shaw'un arkasında kalmıştı.

Telles, Shaw'un sakatlığı nedeniyle geçen sezon daha fazla forma şansı bulsa da; Feyenoord'dan Tyrell Malacia'nın kadroya katılmasıyla gözden çıkarıldı.

İki sezonda United formasını toplam 50 kez giyen Brezilyalı 2014-2016 yılları arasında Galatasaray'da oynamıştı.

Getty

Telles'in Sevilla'ya transferi hakkında bilinenler

İlk olarak TNT Sports tarafından duyurulan transferi GOAL'ün kaynakları da doğruladı. Telles, Sevilla'da daha fazla sahada kalarak kendini kanıtlamak istiyor.

Brezilyalı oyuncunun Çarşamba günü sağlık kontrollerinden geçip kendini La Liga ekibine bağlayan imzayı atması bekleniyor.

Diego Carlos ve Jules Kounde gibi önemli isimleri kaybeden Sevilla ilk transferini Galatasaray'dan Marcao'yu alarak yapmıştı.

Manchester United başka transfer yapacak mı?

Erik ten Hag'ın gelişiyle atağa geçmesi beklenen United şu ana kadar transfer piyasasında beklendiği kadar aktif olamadı.

Barcelona'dan Frenkie de Jong'u kadroya katmak isteyen United tüm çabalarına rağmen bu transferi bitirmeye yaklaşabilmiş değil.

United, De Jong'dan olumsuz sonuç çıkması halinde orta saha için Leicester City forması giyen Youri Tielemans'a yönelebilir.

Yaz döneminde Malacia'nın yanı sıra Lisandro Martinez ile Christian Eriksen'i renklerine bağlayan Manchester temsilcisi Andreas Pereira, Dean Henderson ve Telles'i elden çıkardı.