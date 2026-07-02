Makkelie, Dünya Kupası sekizinci final maçı için heyecan verici bir görev aldı

Danny Makkelie, Cumartesi günü Dünya Kupası'nda Kanada ile Fas arasında oynanacak sekizinci final maçında görev alacak. Hollandalı hakem, FIFA tarafından Houston'da dördüncü hakem olarak atandı.

Maçın hakemi İngiliz Michael Oliver olacak; yardımcı hakemler ise Stuart Burt ve James Mainwaring. Makkelie, NRG Stadyumu'nda saha kenarından hakem üçlüsüne destek verecek; yedek yardımcı hakem ise Hessel Steegstra olacak.

Makkelie, bu Dünya Kupası'nda daha önce üç kez hakem olarak görev almıştı. ABD - Paraguay (4-1), Fas - Haiti (4-2) ve Fransa - İsveç (3-0) maçları, Dordrechtlı hakemin yönetiminde oynanmıştı. Dolayısıyla bu, kendisine ilk kez farklı bir rol verildiği maç olacak.

Hollanda’nın önde gelen hakemlerinden biri olan Makkelie, 2022 Dünya Kupası’nda iki maçta görev yapmış, ayrıca EURO 2024’te de iki maçı yönetmişti. Ertelenen 2021 Avrupa Şampiyonası’nda ise sekizinci final ve yarı final maçlarından birinde görev almıştı.

Kanada ve Fas, Cumartesi günü Hollanda saatiyle 19:00'dan itibaren çeyrek finale kalmak için mücadele edecek. Kazanan takım, bir sonraki turda Almanya'yı sürpriz bir şekilde eleyen Paraguay ile ya da en büyük favori Fransa ile karşılaşacak.

Fas, son 16 turunda Hollanda milli takımını elemişti. Maçın son dakikalarında gelen beraberlik golünün ardından penaltı atışlarında daha iyi performans gösteren Fas takımı, Güney Afrika’yı 0-1 yenen Kanada ile eşleşti.