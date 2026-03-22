Makinwa'dan şok açıklaması: "Lotito ameliyat masraflarını bana ödetmişti, o günden beri tek bir euro bile görmedim"





Lazio'nun eski oyuncusu Stephen Makinwa, kariyerinin İtalya'daki çeşitli aşamalarını anlattığı uzun bir röportaj verdi. Bugün Roma'da yaşayan ve menajerlik yapan Nijeryalı eski forvet, La Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda Serie A'daki kariyerinin en inanılmaz ve tartışmalı anlarını anlatıyor. Sözleri şöyle:









İTALYA'YA GELİŞİ VE TRANSFER PİYASASININ GİZEMLERİ – «İtalya'yı anlamam biraz zaman aldı: teknik direktör sahaya bisikletle geliyordu ve ben de kendime “Bu kadar fakir olabilir mi?” diyordum. Afrika'da parası olmayanlar bisiklete biner… Ama biz Berretti takımındakiler kendimizi güçlü hissediyorduk, birinci takıma karşı bile: yıldırım gibiydik. Milan'ın seçmelerinde 100 metre koşusu yaptım: 10 saniye 3, yanlış hatırlamıyorsam. Como'da bir gün, başkanım Preziosi'nin yeni transfer ettiği Genoa'nın oyuncusu olduğumu, ama orada kalmam gerektiğini öğrendim. Bu durum hiç hoşuma gitmedi."





AKROBATİK HAREKETLER – «Çocukken başladım, annemin yatağında ya da kumda antrenman yapardım. Ama Oba [Martins, ed.] benden daha fazlasını yapardı: o daha hızlıydı, ben daha zarif.»









LOTITO – «Lazio’daki en zor anım mı? Teorik olarak evet: dizimdeki sorunlar yüzünden. Reggina’ya kiralanmıştım, kıkırdakta temizlik ameliyatı gerekiyordu ve Lazio’nun doktoru bana sordu: “Peki masrafları kim karşılayacak?”. Ben şaşkına dönmüştüm. Sonra Lotito'yu aradı ve telefonu kapattığında bana şöyle dedi: “Masrafları sen öde, sonra başkan sana geri öder”. Bir daha bir euro bile görmedim. Kulübün beni daha fazla koruyabileceğini söyleyebiliriz, kişisel olarak da. Takım tanıtımlarında bana sadece ıslık çalınıyordu: çok ağırdı. Conegliano'da yürüyerek arabaların yanına yaklaştığımda duyduğum kapı kilit seslerinden ya da Aronica'nın bir çarpışmanın ardından bana "pislik" dediğinden daha ağırdı. Sonra, Reggina'daki takım arkadaşlarımla barıştık. Ama bugün bile Olimpico'ya gitmekte zorlanıyorum.