Makine durdurulamıyor: Manchester City'nin yeni rekoru

Manchester City, Wolverhampton'ı 4-1 mağlup ederek kulüp tarihinde bir rekora daha imza attı.

Manchester City, adeta durmak nedir bilmiyor.

İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Wolverhampton'ı konuk eden Pep Guardiola'nın öğrencileri, 'Kurtlar'ı 4-1 mağlup ederek tüm kulvarlardaki üst üste 21. galibiyetini aldı.

İspanyol menajer, geçtiğimiz hafta sonu oynanan West Ham maçından 6 farklı oyuncuyu sahaya sürdü.

Manchester City'de Sergio Aguero, Oleksandr Zinchenko, İlkay Gündoğan, Fernandinho, Ferran Torres ve John Stones'un yerine Raheem Sterling, Joao Cancelo, Bernardo Silva, Rodri, Gabriel Jesus ve Aymeric Laporte ilk 11'de yer aldı.

Maviler, bu sonuçla birlikte Premier Lig'de 15, tüm kulvarlarda ise üst üste 21. galibiyetini elde etmiş oldu.

Manchester City - Wolverhampton maçında golleri kimler attı?

Etihad'daki mücadelenin ilk golü ev sahibinden geldi. 15. dakikada Leander Dendoncker kendi filelerini havalandırdı ve Manchester City, 1-0 öne geçti. 61. dakikada Conor Coady, durumu 1-1'e getirdi. Beraberlik golünün ardından rakip kaleyi adeta abluka altına alan Pep Guardiola'nın ekibi, 80. dakikada Gabriel Jesus'un golüyle 2-1 öne geçti.

Maviler, 90. dakikada ise Riyad Mahrez'in golüyle Wolves'ın fişini çekti ve 3-1 öne geçti. 90+4'te sahneye yine Gabriel Jesus çıktı ve fileleri havalandırarak maçın skorunu belirledi: 4-1.

Manchester City - Wolverhampton maçının kırılma anı

61. dakikada Conor Coady fileleri havalandırdığında herkesin aklına, "Acaba Manchester City'nin serisi sona mı eriyor?" sorusu geldi. Ardından sahneye çıkan Gabriel Jesus, fileleri havalandırarak takımını 2-1 öne geçirdi ve bu şüpheleri bir kenara attı. Karşılaşma 2-1 olduktan sonra Manchester City çok daha rahat oynamaya başladı ve galibiyeti almakta zorlanmadı.

Dolayısıyla Brezilyalı yıldızın ilk golü, karşılaşmanın kırılma anı oldu.

Manchester City - Wolverhampton maçının oyuncusu

Maçta 2 gol kaydeden ve galibiyet serisinin 21 maça çıkmasında büyük pay sahibi olan Gabriel Jesus, karşılaşmanın oyuncusu olmayı hak etti.

Manchester City - Wolverhampton maçının rakamı: 21

Bu sezon fırtına gibi esen Manchester City, Wolverhampton'ı 2-1 yenerek tüm kulvarlarda üst üste 21. galibiyetini elde etti.

İki takım kaç puanda?

Manchester City, bu galibiyetle puanını 65'e yükseltti ve maç fazlasıyla ikinci sıradaki Manchester United ile arasındaki puan farkını 15'e yükseltti. Wolverhampton ise 34 puanda kaldı.

Manchester City ve Wolverhampton'ın sıradaki maçları

Pep Guardiola'nın ekibi 7 Mart Pazar günü saat 19.30'da Manchester derbisinde Manchester United ile karşı karşıya gelecek. Wolverhampton ise 6 Mart Cumartesi günü saat 20.30'da deplasmanda Aston Villa ile kozlarını paylaşacak.