Makedon menajerden Eljif Elmas için flaş iddia! "City, Dortmund, Inter..."

Menajer Petar Tomovski, Fenerbahçe'nin genç yıldızının durumuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Son haftalarda adı sıkça Avrupa'nın önde gelen kulüpleriyle anılan 'nin genç oyuncusu Eljif Elmas'ın takımdaki geleceği merak konusu olmaya devam ediyor.

Bilindiği üzere sarı-lacivertli yönetimin genç orta saha oyuncusu için en az 20 milyon euro'luk bir bonservis bedeli talep ettiği iddia ediliyordu.

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Makedon menajer Petar Tomovski, İtalyan radyosu Radio Marte'ye yaptığı açıklamalarda 'nin de gündeminde olduğu konuşulan Eljif'in durumuyla ilgili, "Eljif, doğuştan futbolcu, doğal bir yetenek. Hücumda sıradışı kabiliyetleri var, agresif ve ayrıca mental olarak çok güçlü. Bu, belki de en önemli özelliği. Ben Eljif'in menajeri değilim ama o Fenerbahçe'den daha üst düzeydeki takımlarda oynayabilecek kapasiteye sahip bir oyuncu." dedi.

Tomovski, 19 yaşındaki oyuncuyla ilgilenen kulüpler hakkında ise şöyle konuştu: "Napoli'nin Eljif'i isteyip istemediğini bilmiyorum ama Eljif, 'da forma giymeye hazır durumda. Son dönemlerde onu çok yakından takip ediyorum ve , ve Borussia ile Eljif hakkında görüştüm. Bu üç kulüp de onu izlemiş ve etkilenmiş. Ayrıca Giuseppe Marotta'nın ( Kulübü başkanı) da Goran Pandev'i arayarak onun hakkında bilgi aldığını biliyorum. Ama transfer pazarında bu tip soruşturmalar her zaman olur, resmi bir teklif olmadıkça bunların pek bir önemi olmaz."