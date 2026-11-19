Son sözü ödül söylemedi. Firas Al-Buraikan, Asya'nın en iyi oyuncusu ödülünü kaybettiğinde Al Ahli'nin tepkisi her türlü taçtan daha hızlı ve güçlü oldu. Tek bir mesaj sosyal medyayı ateşe verdi ve hüznü gurura çevirdi: Gözümüzde birinci sensin Firas.

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Al Ahli yönetimi, 2026 yılı Asya'nın en iyi oyuncusu ödülünü kazanamayan forvet oyuncusu Firas Al-Buraikan'a moral veren bir destek mesajı gönderdi. Kulüp bu adımla, kıtasal ödül yarışının dışında kalmasına rağmen oyuncunun son dönemde ortaya koyduğu dikkat çekici performansa ve etkili katkılarına duyduğu takdiri göstermiş oldu.

Al Ahli, "X" platformundaki resmi hesabından milli forvetinin bir fotoğrafını paylaştı ve fotoğrafa büyük takdir içeren şu mesajı ekledi: "Makamı yüce, ödül onun makamına ulaşamadı... Gözümüzde birinci sensin Firas." Bu mesajla kulüp, oyuncunun yetenekleriyle gurur duyduğunu ve takımdaki yerinin bireysel ödül sonuçlarından etkilenmediğini vurguladı.

Destek mesajları yalnızca yönetim cephesiyle sınırlı kalmadı. Al-Buraikan'ın takım arkadaşı olan Türk savunma oyuncusu Merih Demiral da sonuca ilişkin tavrını ortaya koydu ve "X" hesabından şu yorumu yaptı: "Bizim gözümüzde gerçek kazanan." Suudi forvete açık bir destek veren bu mesaj, Al Ahli soyunma odasındaki dayanışmayı da yansıttı.

Al-Buraikan, gol katkısı ve Al Ahli'nin Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna uzanan yolculuğundaki etkili rolüyle Asya ödülünün son aday listesine girmişti. Oyuncu, Japon ekibi Machida'ya karşı oynanan finalde galibiyet golünü atmış, ayrıca Suudi Arabistan Milli Takımı'na da önemli katkılar sağlamıştı.

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Ödül sonunda Tractor forması giyen İranlı kaleci Alireza Beiranvand'ın oldu. Beiranvand, oylamada Al-Buraikan ve Al Hilal kaptanı Salem Al-Dawsari'nin önünde yer aldı.

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Ödül Al Ahli'nin golcüsünden uzak kalsa da sonucun açıklanmasının ardından aldığı mesajlar, kulübünde ne kadar büyük bir takdir gördüğünü ortaya koydu. Oyuncu, Suudi Arabistan'ın en öne çıkan hücum isimlerinden biri olmayı sürdürürken Al Ahli taraftarları da önümüzdeki mücadelelerde etkisini devam ettirmesini bekliyor.

Al-Buraikan, kariyerinin en iyi dönemlerinden birini yaşıyor. Al Ahli'nin ilk on birinin vazgeçilmez parçası haline gelen oyuncu, takımın büyük maçlarda güvendiği bir golcüye dönüştü. Bu da onun kıtasal ödülün aday listesine hak ederek girmesini sağladı.

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Al Ahli taraftarları, Al-Buraikan'ın geçen sezon ortaya koyduklarının ödülü kazanmaya yeteceğini düşünüyor. Özellikle Asya Şampiyonlar Ligi finalinde attığı ve Al Ahli'ye kupayı getiren belirleyici gol, onun adını kulüp tarihine yazdırdı.

Ancak ödül sonunda Beiranvand'a gitti. Bu durum, Al-Buraikan'ın ödülü daha çok hak ettiğini düşünen Suudi taraftarlar arasında büyük tartışmalara yol açtı.

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Yine de Al Ahli, oyuncusunun hüzne kapılmasına izin vermedi ve güçlü bir moral mesajıyla hemen ona destek verdi. Kulüp, her koşulda golcüsünün arkasında durduğunu ve bireysel ödüllerin bir oyuncunun değerini ölçmede tek kriter olmadığını vurguladı.

Demiral da destek mesajıyla Al Ahli soyunma odasında büyük bir birliktelik olduğunu ve oyuncuların resmi sonuç ne olursa olsun Al-Buraikan'ı gerçek kazanan olarak gördüğünü teyit etti.

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Al-Buraikan'ı şimdi yeni bir sınav bekliyor: Bu büyük desteği sahada daha büyük bir motivasyona dönüştürmek, önümüzdeki maçlarda daha güçlü performanslar sergileyerek ödülü hak ettiğinden şüphe eden herkese yanıt vermek ve Al Ahli ile Suudi Arabistan Milli Takımı'nı yeni şampiyonluklara taşımak.

Ödül başkasına gitmiş olabilir, ancak Al-Buraikan'ın Al Ahli taraftarlarının gönlündeki yeri değişmedi, aksine daha da büyüdü. Çünkü o, gollerinden önce ahlakı ve seviyesiyle büyük bir oyuncu olduğunu kanıtladı.