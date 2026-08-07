Kasım 2022'de Nassr'ın kaptanı Portekizli Cristiano Ronaldo, medya insanı Piers Morgan ile alev alev bir söyleşi gerçekleştirdi ve o dönemki kulübü Manchester United'a ateş püskürdü. Sonunda iş sözleşmesinin feshiyle noktalandı.

Ronaldo'yu söyleşisinde en çok öfkelendiren konulardan biri, İngiliz kulübün tesislerinin kötü durumuydu. Böylece tüm "Premier Lig"i geride bırakıp Suudi Arabistan Krallığı'nda Nassr kulübüyle birlikte tarihi bir yolculuğa başladı.

Bu adımdan 3,5 yıl sonra Ronaldo, Manchester United'da aradığı şeyi hazır bir halde buldu; ancak bu kez ezeli rakip Hilal'in Suudi başkenti Riyad'daki yeni tesisinde.

Hilal kulübü bugün cuma günü, A takımın yeni antrenman tesisinin açılışı için bir tören düzenledi. "Macidiye Spor Merkezi" adını taşıyan tesis, Riyad'daki Prenses Nora bint Abdurrahman Üniversitesi'nde yer alıyor.

Suudi kulüp, Macidiye Spor Merkezi'nin açılışının altyapısını geliştirmeyi, oyuncuların performansını yükselten entegre profesyonel bir ortam sağlamayı ve sporcuların hazırlanması ile toparlanması alanında dünyanın en iyi uygulamalarıyla uyumlu olmayı amaçladığını açıkladı.

Yeni merkez, 56 bin metrekareyi aşan bir alana yayılıyor ve iki çim saha, entegre bir spor performans merkezi ve toparlanmaya yönelik özel tesisler barındırıyor.

Merkez ayrıca bir tıbbi klinik, toplantı ve konferans salonları ile A takımın teknik, fiziksel ve tıbbi yönlerini destekleyecek profesyonel bir çalışma ortamı sağlamak üzere tasarlanmış çok sayıda yardımcı tesis barındırıyor. Bunlara ek olarak bir otel kampı, bir idari merkez ve bir medya merkezi de bulunuyor.

Suudi kulüp, yeni tesise ait fotoğraflar paylaştı. Bu fotoğraflarda A takımın tarihi boyunca kazandığı tüm kupaları içeren bir duvar resmi, bu şampiyonluklardan kareler taşıyan bir başka duvar resmi, ayrıca bir yüzme havuzu ve bir fitness salonu görüldü.

Hilal ayrıca, Krallık'taki futbol kulüplerinde ilk kez kullanılan teknolojileri de tanıttı; hiperbarik oksijen odası, yer çekimine karşı koşu bandı cihazı, Himalaya tuzuyla donatılmış geleneksel sauna ve kırmızı ışıkla toparlanma gibi.

Merkez ayrıca, oksijen oranı, sıcaklık dereceleri ve nem seviyelerinin kontrol edilmesi yoluyla farklı yükseklikleri ve iklim koşullarını simüle etmeye imkân tanıyan bir "hipoksik" antrenman salonu barındırıyor; böylece farklı ortam ve iklimleri taklit eden çeşitli antrenman programları uygulanabiliyor.

Hilal kulübünde A takım, Avusturya'daki dış kamptan döndükten sonra Suudi başkenti Riyad'daki ilk antrenmanında, bugün cuma günü bu merkezde ilk kez çalışacak.

Hatırlatmak gerekirse Hilal yeni sezona gelecek cuma günü, Roshn Ligi'nin ilk haftasında Feysali ile karşılaşarak başlayacak.