Mainz'dan ırkçı taraftara yanıt! "Kendini bu kulüple özdeşleştiremezsin"

Bundesliga ekibi Mainz, takımdaki siyah futbolcuların fazla olduğunu ileri sürerek üyeliğini iptal eden taraftarına yanıt verdi.

'de polis tarafından yaşamını yitiren George Floyd için ırkçılık karşıtı gösteriler sürerken, ekiplerinden de bu protestolara destek gelmişti.

Kulübü ise bu sırada bir taraftarından gelen ırkçı mesaja tepki gösterdi. Takımda çok fazla siyahi oyuncu olduğunu dile getiren taraftar, kulüp üyeliğini iptal ederken bir de mesaj paylaştı:

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"Son birkaç aydır kendimi bu kulüple özdeşleştiremiyorum. Bundesliga yerine Afrika Kupası'nı izliyor gibiyim. Ben ırkçı değilim ancak bu çok fazla. Son haftalarda sahaya 9 siyahi oyuncuyla çıkıyorlar ve Alman genç yeteneklere az şans veriliyor. Yıllardır gönülden desteklediğim kulüp bu değil."

Daha fazla takım

Mainz ise verdiği yanıtta, ırkçı bir taraftar ile bağlarınının kesilmesinden dolayı memnun olduklarını ve bu davranışların kulüp misyonuna aykırı olduğunu belirtti:

"Normalde üyeliğini iptal etmek isteyen taraftarlarımız için üzülür ve mücadele ederiz. Ancak bu durumda hiçbir pişmanlık duymuyoruz. Irkçılık; birisi kendini ırkçı olarak adlandırdığında değil, ırkçı düşünceler yayıldığında doğar. Ve evet, haklısın: Kendini bu kulüple özdeşleştiremezsin. Bizim için ten rengi ya da diğer karakteristik özellikler önemli değil. Bizim için önemli olan, insan olması ve değerlerimizi paylaşmasıdır. Açıkça belirttiğin gibi, kulübümüz için önemli olan değerleri taşımadığından, üyelik iptalini memnuniyetle karşılıyoruz."