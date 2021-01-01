Bundesliga

Mainz, Bayern Münih'in şampiyonluğunu erteledi

Burak Özdemir
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Thomas Muller Bayern Munchen 2021
Getty Images
Bundesliga lideri Bayern Münih kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edeceği karşılaşmada Mainz'e 2-1 mağlup oldu.

Almanya Bundesliga'nın 31. haftasında lider Bayern Münih deplasmanda Mainz'e konuk oldu.

Mainz - Bayern Münih maçında golleri kimler attı?

Mainz'e galibiyeti getiren golleri, 3. dakikada Jonathan Burkardt ile 37. dakikada Robin Quasion kaydetti. Bayern'in tek sayısı 90+4. dakikada Robert Lewandowski'den geldi.

Mainz - Bayern Münih maçının kırılma anı

Karşılaşmada Bayern Münih birçok pozisyona girdi, bu anlar maçın kırılma anlarıydı. Mainz kalecisi Zentner, Bayern hücumcularına geçit vermedi.

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Mainz - Bayern Münih maçının oyuncusu

Mainz'in savunma oyuncularından Moussa Niakhate gösterdiği performansla takımının galibiyetinde önemli bir rol oynadı.

Mainz - Bayern Münih maçının istatistiği: 9

Bayern Münih, Mainz'i mağlup etmesi halinde üst üste 9. kez şampiyon olacaktı.

İki takım kaç puanda?

71 puanda kalan lider Bayern Münih, bir maçı eksik Leipzig'in 10 puan önünde yer alıyor. 34 puana yükselen Mainz ise 12. sırada bulunuyor.

İki takımın sıradaki maçları

Bayern Münih ligde gelecek hafta sahasında Mönchengladbach ile karşılaşacak. Mainz ise deplasmanda Frankfurt'a konuk olacak.

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