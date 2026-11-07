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Bayern Münih kalecisi Manuel Neuer, FSV Mainz 05 deplasmanında oynanan Bundesliga maçında yeniden sakatlandı ve devre arasından önce oyundan çıkmak zorunda kaldı.

40. dakikada Mainz, skoru 1-1'e getirecek gibi görünen golü attı. Amiri'nin kullandığı serbest vuruşta topa önce Jonathan Tah, ardından Neuer hafifçe dokundu. Arka direğe giden topu Jae-Sung Lee kafayla Bayern'in boş kalesine gönderdi. Ancak VAR müdahalesi ve dakikalar süren incelemenin ardından, Güney Koreli oyuncunun serbest vuruş sırasında ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.

Bu karar, ev sahibi ekipte yer yer öfkeli protestolara yol açtı. Kenarda karara özellikle sert tepki gösteren bir görevliye hakem Robert Schröder sarı kart gösterdi.

Yenilen golün hemen ardından tedavi isteyen Neuer, sağ ayağındaki ayakkabıyı ve çorabı çıkardı. Bayern Münih doktorlarıyla yapılan görüşmenin ardından 40 yaşındaki kalecinin maça devam edemeyeceği işaret edildi. Yerine Jonas Urbig oyuna girdi (45.).

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Manuel Neuer son dönemde hangi sorunları yaşamıştı?

Neuer, ayağındaki tendon tahrişi nedeniyle verdiği uzun aranın ardından ancak geçen salı günü sahalara dönmüştü. Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid deplasmanında alınan 2-0'lık galibiyette maçın tamamında oynadı ancak fazla zorlanmadı. Son düdüğün ardından Amazon Prime'a verdiği röportajda, sahalardan uzak kaldığı dönemi açıkça anlattı ve kendisi için en kötü şeyin ne olduğunu açıkladı: "Ağrılar. Kesinlikle," dedi.

Şöyle devam etti: "Her gün yürürken ağrı çektim. Sabahları kalktığımda, bu sabah da dahil, yürürken yine ağrım vardı." Bayern Münih, tendon tahrişinin cumartesi günü etkilenen ayakta olup olmadığını resmen açıklamamıştı.

Neuer için bu, rekor kırdığı maçın tatsız sonu oldu: Mainz karşısında sahaya çıkarak Bayern Münih'in Bundesliga'da forma giyen en yaşlı oyuncusu oldu. Bu alanda Bernd Dreher'i geride bıraktı.