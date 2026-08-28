Mainz 05, 12 Eylül 2026 Cumartesi günü Mainz'daki MEWA Arena'da Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelecek.

Her iki kulüp de maça erken ivme yakalama hedefiyle çıkıyor. Eintracht Frankfurt Avrupa hedeflerini korumaya çalışırken, Mainz 05 üst sıraların ilk yarısındaki güçlü yerini sağlamlaştırmayı amaçlıyor. İki takım arasındaki tüm zamanlardaki rekabette denge dikkat çekiyor. Frankfurt'un 12 galibiyetine karşı Mainz'ın 11 galibiyeti bulunurken, 9 maç da berabere sonuçlandı.

Mainz 05 ile Eintracht Frankfurt arasındaki maçın biletlerini nasıl alabileceğiniz, nereden satın alabileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu dahil bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için derledi.

Mainz 05 - Eintracht Frankfurt Bundesliga maçı ne zaman başlayacak?

Mainz 05 ile Eintracht Frankfurt arasındaki karşılaşma, 2026/27 sezonunun açılış Bundesliga haftasının bir parçası olarak Mainz'daki MEWA Arena'da oynanacak.

Bundesliga - Hafta 3 12 Eyl 2026 - 09:30 MEWA Arena

Mainz 05 - Eintracht Frankfurt Bundesliga biletleri nasıl alınır?

12 Eylül 2026'daki Mainz 05 - Eintracht Frankfurt Bundesliga maçı için biletleri şu başlıca yöntemlerle satın alabilirsiniz:

Resmi kulüp bilet mağazası: En güvenli ve en doğrudan yöntem, maç MEWA Arena'da Mainz'ın ev sahipliğinde oynanacağı için Mainz 05'in resmi online bilet mağazası (mainz05.de) üzerinden işlem yapmaktır. Biletler genellikle önce kulüp üyeleri için satışa çıkar, ardından genel satışa açılır.

Mainz 05 resmi yeniden satış platformu: Mainz 05, internet sitesinde sezonluk kombine sahiplerinin bireysel maçlar için koltuklarını güvenli şekilde nominal fiyat üzerinden yeniden satabildiği resmi bir bilet değişim platformu (Ticketbörse) işletiyor.

Eintracht Frankfurt deplasman tribünü: Eğer Eintracht Frankfurt'u destekliyorsanız, deplasman tribünü biletleri doğrudan Eintracht Frankfurt'un resmi kulüp sitesi ve üye portalı üzerinden dağıtılır.

Mainz 05 - Eintracht Frankfurt Bundesliga biletleri ne kadar?

MEWA Arena'da oynanacak Mainz 05 - Eintracht Frankfurt maçı için resmi nominal bilet fiyatları, kategori ve oturma alanına bağlı olarak yaklaşık £12 ile £65 arasında değişiyor:

Ayakta seyir tribünü (Stehplatz): Yaklaşık £12 - £19 (€14 - €22)

Standart kategori koltuklar: Yaklaşık £23 - £47 (€27 - €55)

1. kategori ve merkezi premium koltuklar: Yaklaşık £50 - £65 (€58 - €76)

Derbiye olan yüksek talep nedeniyle StubHub gibi ikincil bilet pazarları veya yeniden satış toplayıcıları üzerinden satın alım yaparsanız, dinamik ikincil piyasa fiyatlarıyla karşılaşmayı bekleyin:

Giriş seviyesi yeniden satış koltukları: Yaklaşık £43 - £55

Ortalama koltuklar ve orta saha görüşü: Yaklaşık £70 - £150

VIP ve hospitality paketleri: £170+

Mainz 05 - Eintracht Frankfurt Bundesliga: Bilmeniz gereken her şey

Mainz 05 - Eintracht Frankfurt form durumu

Mainz 05 bu maça tüm kulvarlarda oynadığı son beş maçın tamamını kazanmış olarak geliyor. Takımın son karşılaşması DFB-Pokal'da VfB Krieschow karşısında alınan 9-0'lık galibiyet olurken, hazırlık döneminde de AFC Bournemouth'u 2-1 ve Paris FC'yi 4-0 mağlup etti. Bu süreçte kaybedilen tek puan, Udinese ile 3-3 berabere kalınan maçta geldi. Mainz bu beş maçta 19 gol atarken sadece dört gol yedi. Bu tablo, uyumlu ve üretken bir hücum hattına işaret ediyor.

Eintracht Frankfurt'un son beş maçlık karnesinde dört galibiyet ve bir yenilgi yer alıyor. DFB-Pokal açılışında SC St. Toenis karşısında 11-0 kazanan ekip, hazırlık döneminde de FSV Frankfurt'u 5-1 ve Hull City'yi 2-0 mağlup etti. Bu serideki en büyük olumsuzluk ise Brentford'a 7-0 kaybedilmesi oldu; bu sonuç kulübün yaz dönemindeki anlatısına damga vurdu. Frankfurt bu beş maçta 19 gol attı ancak 12 gol yedi ve Brentford yenilgisi bu savunma hanesinin büyük bölümünü oluşturdu.

Mainz 05 - Eintracht Frankfurt: Son karşılaşmalar

Bu iki kulüp arasındaki son karşılaşma 22 Mart 2026'da oynandı ve Mainz 05, Bundesliga'da MEWA Arena'da Eintracht Frankfurt'u 2-1 mağlup etti. Bundan önce Frankfurt, Kasım 2025'te sahasında 1-0 kazanmıştı. Tüm kulvarlardaki son beş karşılaşmada Mainz'ın iki, Frankfurt'un da iki galibiyeti bulunuyor ve bir maç berabere bitti. Taraflar çekişmeli geçen fikstürlerde puanları sık sık paylaştı.