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Mainz 05 - Bayern Münih Bundesliga maçı öncesi: Bilmeniz gereken her şey

Mainz 05 - Bayern Münih
Mainz 05
Bayern Münih
Bundesliga
H. Kane
M. Olise

Bundesliga'daki Mainz-Bayern Münih maçına kapsamlı bir bakış. Takımlardaki son gelişmeleri, taktikleri, form durumlarını ve daha fazlasını ele alıyoruz.

Mainz-Bayern Münih: Bundesliga maçı öncesi

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Bundesliga - Hafta 9
MEWA Arena

Bayern Münih, Bundesliga'da zor günler geçiren Mainz 05 ile karşılaşmak için MEWA Arena'ya konuk oluyor. Maç, EST ile 10.30'da, GMT ile 14.30'da başlayacak.

Zor günler geçiren Mainz'ın rakibi lig lideri Bayern Münih

Mainz, tüm kulvarlarda oynadığı son beş maçın dördünü kaybetti. Bu yenilgilerin üçü, son dört Bundesliga maçında geldi. Son olarak Elversberg'e 4-1 yenilen Mainz, şampiyonu ağırlamadan önce ligin orta sıralarında yer alıyor.

SV Elversberg v 1. FSV Mainz 05 - Bundesliga 2026/27Getty Images

Beraberlikler Bayern Münih için sorun hâline mi geliyor?

Bayern Münih, tüm kulvarlardaki son sekiz maçının dördünden beraberlikle ayrıldı. Maça hükmedip 4,48'lik beklenen gol (xG) değerine ulaşmasına rağmen 89. dakikada Fabio Silva'nın beraberlik golünü yiyen Bayern Münih için Dortmund karşısındaki 2-2'lik sonuç özellikle can sıkıcı olacak. Ballon d'Or'u kazanıp Bayern Münih ile yeni sözleşme imzalayan Harry Kane, Michael Olise, Lennart Karl ve Alphonso Davies'in desteğiyle hücum hattına liderlik edecek.

Atletico de Madrid v FC Bayern München - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

  • Mainz, ligde evinde alınabilecek 12 puanın yalnızca birini topladı.
  • Bayern Münih'te arka adale sorunları yaşayan Luis Diaz ve Serge Gnabry forma giyemeyecek. Jamal Musiala'nın durumu ise belirsiz.

Muhtemel ilk 11'ler

Mainz (352): Zentner; Da Costa, Gruber, Potulski; Caci, Lee, Sano, Amiri, Widmer; Tietz, Becker.

Bayern Münih (4231): Neuer; Laimer, Upamecano, Kim, Brown; Kimmich, Pavlovic; Olise, Karl, Davies; Kane.

Takım haberleri ve kadrolar

Mainz 05 vs Bayern Münih Muhtemel kadrolar

3-5-2
Mainz 05 crest
Mainz 05
M05
Diziliş
Bayern Münih crest
Bayern Münih
FCB
4-2-3-1
R. ZentnerR. ZentnerK. PotulskiK. PotulskiD. da CostaD. da CostaS. BellS. BellN. AmiriN. AmiriA. CaciA. CaciP. NebelP. NebelK. SanoK. SanoS. WidmerS. WidmerP. TietzP. TietzS. BeckerS. BeckerM. NeuerM. NeuerN. BrownN. BrownM. KimM. KimK. LaimerK. LaimerD. UpamecanoD. UpamecanoL. KarlL. KarlJ. KimmichJ. KimmichA. DaviesA. DaviesM. OliseM. OliseA. PavlovicA. PavlovicH. KaneH. Kane
Bayern Münih crest
Bayern Münih
FCB
3-5-2
Mainz 05

İlk 11

Bayern Münih

Teknik direktör

  • U. Fischer
  • V. Kompany

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