Mainz-Bayern Münih: Bundesliga maçı öncesi

Bundesliga - Hafta 9 7 Kas 2026 - 09:30 MEWA Arena

Bayern Münih, Bundesliga'da zor günler geçiren Mainz 05 ile karşılaşmak için MEWA Arena'ya konuk oluyor. Maç, EST ile 10.30'da, GMT ile 14.30'da başlayacak.

Zor günler geçiren Mainz'ın rakibi lig lideri Bayern Münih

Mainz, tüm kulvarlarda oynadığı son beş maçın dördünü kaybetti. Bu yenilgilerin üçü, son dört Bundesliga maçında geldi. Son olarak Elversberg'e 4-1 yenilen Mainz, şampiyonu ağırlamadan önce ligin orta sıralarında yer alıyor.

Getty Images

Beraberlikler Bayern Münih için sorun hâline mi geliyor?

Bayern Münih, tüm kulvarlardaki son sekiz maçının dördünden beraberlikle ayrıldı. Maça hükmedip 4,48'lik beklenen gol (xG) değerine ulaşmasına rağmen 89. dakikada Fabio Silva'nın beraberlik golünü yiyen Bayern Münih için Dortmund karşısındaki 2-2'lik sonuç özellikle can sıkıcı olacak. Ballon d'Or'u kazanıp Bayern Münih ile yeni sözleşme imzalayan Harry Kane, Michael Olise, Lennart Karl ve Alphonso Davies'in desteğiyle hücum hattına liderlik edecek.

Getty Images

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

Mainz, ligde evinde alınabilecek 12 puanın yalnızca birini topladı.

Bayern Münih'te arka adale sorunları yaşayan Luis Diaz ve Serge Gnabry forma giyemeyecek. Jamal Musiala'nın durumu ise belirsiz.

Muhtemel ilk 11'ler

Mainz (352): Zentner; Da Costa, Gruber, Potulski; Caci, Lee, Sano, Amiri, Widmer; Tietz, Becker.

Bayern Münih (4231): Neuer; Laimer, Upamecano, Kim, Brown; Kimmich, Pavlovic; Olise, Karl, Davies; Kane.

Takım haberleri ve kadrolar