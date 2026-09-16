Mainz 05 - Bayer Leverkusen maçının biletleri nasıl alınır: Bundesliga bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

Mainz 05, 10 Ekim 2026 Cumartesi günü Mainz'daki MEWA Arena'da Bayer Leverkusen ile karşı karşıya gelecek.

Bundesliga'daki son iki karşılaşmalarında Bayer 04 Leverkusen, 18 Ekim 2025'te oynanan ve bol gollü geçen mücadelede 1. FSV Mainz 05'i 4-3 mağlup etti. İki ekibin 28 Şubat 2026'daki son buluşması ise BayArena'da oynanan ve çekişmeli geçen 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

GOAL, Mainz 05 - Bayer Leverkusen maçının biletlerini nasıl alabileceğiniz, biletleri nereden satın alabileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu dahil bilmeniz gereken her şeyi sizler için derledi.

Mainz 05 - Bayer Leverkusen Bundesliga maçı ne zaman başlayacak?

Mainz 05 - Bayer Leverkusen maçı, 10 Ekim 2026 Cumartesi günü Mainz'daki MEWA Arena'da başlayacak.

Bundesliga - Hafta 5 10 Eki 2026 - 09:30 MEWA Arena

Mainz 05 - Bayer Leverkusen Bundesliga biletleri nasıl alınır?

1. FSV Mainz 05 - Bayer 04 Leverkusen Bundesliga maçı için bilet almak adına, resmî ve birincil kanallar üzerinden şu standart adımları izleyin:

1. Resmî Mainz 05 online bilet mağazası (ev sahibi tribünü koltukları için)

Mainz 05 genellikle bilet satışlarını önce kulüp üyeleri ve kombine sahipleri için açar. Yüksek talebe rağmen bilet kalması hâlinde, maç gününe daha yakın bir tarihte genel satış başlar.

2. Resmî Bayer Leverkusen online bilet mağazası (deplasman tribünü koltukları için)

Eğer Bayer Leverkusen'i destekliyorsanız, Bayer 04 Leverkusen'in resmî internet bilet mağazasını ziyaret edin. Leverkusen için deplasman bileti satışları çoğu zaman aktif bir Bayer 04 hesabıyla giriş yapılmasını veya dijital sıra sistemi üzerinden doğrulama yapılmasını gerektirir. Deplasman kontenjanı önce Bayer 04 kulüp üyeleri ve kombine sahiplerine sunulur.

Yetkili hospitality ortakları: Resmî hospitality seçenekleri, premium koltuklar, lounge erişimi ve ikramlar dahil olmak üzere kulüplerin resmî hospitality birimleri veya yetkili seyahat sağlayıcıları aracılığıyla temin edilebilir.

Mainz 05 - Bayer Leverkusen Bundesliga biletleri ne kadar?

Mainz 05 - Bayer Leverkusen Bundesliga karşılaşmasının bilet fiyatları, koltuk konumu, satın alma kanalı ve kategori seviyesine göre değişiklik gösterir.

Ev sahibi tribünü (Mainz 05): Ayakta seyir bölümlerinde standart yetişkin girişi için fiyatların 14 € ile 18 € arasında olması bekleniyor.

Ayakta seyir biletleri ( Stehplatz )

Deplasman tribünü (Leverkusen taraftarları): H ve I bloklarındaki deplasman ayakta seyir biletleri genel olarak 15 € ile 19 € arasında değişir. İndirimli fiyatlar: Öğrenciler, yaşlılar ve gençler için indirimli biletler genellikle 11 € ile 14 € arasında olur.

Oturmalı biletler ( Sitzplatz )

Kale arkası tribünleri ( Hintertor ): Kalelerin arkasındaki koltuklar, sıraya ve görüş kalitesine bağlı olarak 28 € ile 38 € arasında değişir. Ana ve karşı tribünler ( Haupttribüne / Gegengerade ): Yan çizgi boyunca yer alan koltuklar, standart Kategori B/A Bundesliga maçları için genel olarak 42 € ile 65 € arasında fiyatlandırılır. Köşe bölümleri ( Ecke ): Köşe bloklarındaki koltuklar tipik olarak 32 € ile 42 € arasında olur.

Özel kategoriler

Çocuk / genç indirimleri: 14 yaş altı çocuklar için biletler, standart oturma alanlarında genellikle 8 € ile 18 € arasında değişir. VIP ve hospitality: Lounge erişimi ve ikram içeren premium koltuklar, koltuk başına yaklaşık 180 € ile 280 € arasından başlar.

Yeniden satış piyasası fiyatları ( Zweitmarkt ve ikincil platformlar)

Resmî bilet değişim platformu ( Zweitmarkt ): Kulübün resmî değişim platformu üzerinden satılan koltuklar, nominal bir hizmet ücreti eklenmiş gişe fiyatıyla sınırlandırılır. Bu ek ücret genellikle 1 € ile 3 € arasındadır.



Mainz 05 - Bayer Leverkusen Bundesliga: Bilmeniz gereken her şey

Mainz 05 - Bayer Leverkusen form durumu

Mainz 05 bu maça, tüm kulvarlardaki son beş maçında aldığı dört galibiyet ve bir beraberlikle geliyor. Takımın son sonucu, Bundesliga'da Hamburger SV karşısında alınan net 5-0'lık galibiyetti. Bu serinin daha önceki bölümünde VfB Krieschow'u DFB-Pokal'da 9-0 mağlup eden Mainz, hazırlık maçlarında da AFC Bournemouth ve Paris FC'yi yendi. Takımın puan kaybettiği tek maç ise Bundesliga'da Paderborn ile 0-0 berabere kaldığı karşılaşma oldu. Mainz bu beş maçta 18 gol atarken sadece bir gol yedi.

Bayer Leverkusen son beş maçında üç galibiyet ve iki yenilgi aldı. Takımın son karşılaşması, Bundesliga'da Union Berlin'e karşı alınan 4-0'lık galibiyetle sonuçlandı. Bu maçın öncesinde ise sezonun açılış gününde Elversberg'e 2-3 yenilmişti. Leverkusen ayrıca DFB-Pokal'da Wehen Wiesbaden deplasmanında 4-0 kazandı ve sezon öncesinde Newcastle United'ı 2-1 mağlup etti, ancak Nottingham Forest'a kaybetti. Beş maçlık bu süreçte 12 gol atıp sekiz gol yedi.

Mainz 05 - Bayer Leverkusen: Son maçların karşılaştırması

Bu iki kulüp arasındaki son maç, 28 Şubat 2026'da Bundesliga'da BayArena'da oynandı ve 1-1 sona erdi. Son beş karşılaşmaya bakıldığında Leverkusen'in Mainz'a karşı üç galibiyetine karşılık Mainz'ın bir galibiyeti bulunuyor, bir maç da berabere bitti. Leverkusen bu karşılaşmalarda dokuz gol atarken Mainz yedi gol kaydetti.