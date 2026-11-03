Manchester United orta saha oyuncusu Kobbie Mainoo, zorlu başlangıca rağmen takımın sezonun gidişatını değiştirmek için yalnızca bir galibiyete ihtiyacı olduğuna inanıyor. Kulübün altyapısından yetişen Mainoo, kulübün temel değerlerini gelecek kuşaklara aktarma sorumluluğunu vurgularken teknik direktör Michael Carrick'e de kendisine verdiği sürekli destek için teşekkür etti.

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Mainoo zorlu dönemde örnek oluyor

Manchester United orta saha oyuncusu Kobbie Mainoo, kulübünün Old Trafford'da Roma'ya karşı oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde basına konuştu. United, 2026/27 sezonuna zorlu bir başlangıç yaptı ve Premier League'deki ilk altı maçının yalnızca birini kazandı.

Mainoo, kulübün her maç kadrosunda altyapısından yetişmiş bir oyuncuya yer verme geleneğini sürdürmesinde kilit rol oynuyor. Bu gelenek 89 yıldır ve üst üste 4.374 maçtır devam ediyor.

21 yaşındaki orta saha oyuncusu, gidişatın yakında değişeceğine kesin olarak inandığını dile getirdi.

Mainoo, United'ın geleneklerini ve değerlerini yaşatma sözü verdi

Mainoo, altyapıdan yetişmiş bir oyuncu olarak önceki nesillerin belirlediği standartları koruma sorumluluğu taşıdığını kabul etti. Mainoo, "United çok büyük bir kulüp. Bu yüzden birçok insanın kulübün değerlerini bildiğini düşünüyorum. Bu değerler, burada çalışmış ve oynamış kişiler aracılığıyla nesilden nesile aktarıldı" dedi.

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"Altyapıdan yetişmiş biri olarak bu konuda ve Manchester United'ın ne olduğunu anlatma konusunda sorumluluk taşıdığımı hissediyorum."

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Orta saha oyuncusu, "Bu mesajı mümkün olduğunca uzun süre aktarmayı planlıyorum" diye konuştu.

Mainoo, zorlu dönemde Carrick'in rehberliğine minnettar

Mainoo, geçen sezon göreve gelmesinden bu yana kendisine orta sahada önemli sorumluluklar veren teknik direktör Michael Carrick'i övdü. Mainoo, "Bana güvendiği ve verdiği tüm tavsiyeler için hocama çok minnettarım" dedi.

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"O, bu kulüpte oynamış, kulübün tarihini ve kazanmak için ne gerektiğini bilen bir oyuncu. Söylediklerini ciddiye alıyor ve her gün uygulamaya çalışıyorum."

"Zor bir sezon oldu... Bunu değiştirmemize bir galibiyet kaldığını hissediyorum" diye ekledi.

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Manchester United, Roma karşısında gidişatı değiştirmek istiyor

United, sezonun önceki bölümünde Sabah FK karşısında aldığı 4-0'lık Şampiyonlar Ligi galibiyetini sürdürmek isterken Mainoo da orta sahada ağırlığını koymayı hedefliyor.

Orta saha oyuncusu, takıma zor anlarda güçlü kalma çağrısında bulundu.

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United, büyük önem taşıyan Avrupa mücadelesinde Roma'yı Old Trafford'da ağırlayacak.