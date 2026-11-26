Al Hilal, Roshn Suudi Ligi'nde Al Ettifaq ile oynayacağı merakla beklenen maç öncesinde sağ beki Mohammed Mahzari'nin ardından bir yıldızına daha kavuşurken bir oyuncusunu da kaybetti.

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Al Hilal, önümüzdeki cumartesi günü Roshn Suudi Ligi'nin 13. haftasında, Dammam'daki stadında Al Ettifaq'a konuk olacak.

Maça 48 saat kala Al Hilal, "X" platformundaki resmi hesabından, Al Ettifaq karşılaşması öncesinde takımın sakat oyuncularından bazılarının sağlık durumlarına ilişkin güncel açıklamalar yayımladı.

Suudi kulübü açıklamasında, sağ kanat oyuncusu Sultan Mandash'ın, takımın Al Ettifaq maçı için Dammam'a gitmeden önce bugün (perşembe) başkent Riyad'da yaptığı toplu antrenmanın ilk bölümüne katıldığını duyurdu.

Mandash daha sonra, daha önce yaşadığı sakatlıktan tamamen kurtulmak amacıyla rehabilitasyon programını sürdürmeye geri döndü.

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Mandash, geçtiğimiz milli arada, Suudi Arabistan Milli Takımı'nın Güney Kore ve Özbekistan ile oynayacağı hazırlık maçları için Katar'ın başkenti Doha'da kurduğu son kampta sakatlanmıştı.

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Bu sakatlık nedeniyle Suudi kanat oyuncusu, Al Hilal'in geçen pazartesi AFC Şampiyonlar Ligi Elit lig aşamasının 5. haftasında Fergana'da Özbek ekibi Neftchi ile deplasmanda 2-2 berabere kaldığı maçta forma giyememişti.

Mandash'ın dönüşü Al Hilal için güçlü bir takviye olacak. Zira oyuncu, maçların çoğunda yedek kulübesinden oyuna girmesine rağmen bu sezon takımın yıldızları arasında gösteriliyor.

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32 yaşındaki oyuncu, sezon başından bu yana Al Hilal formasıyla 16 maçta görev aldı ve bu maçlarda 3 gol atıp 4 asist yaptı.

Böylece Al Hilal'in sağ kanadı tamamlanıyor. Kulüp bugün (perşembe) yaptığı açıklamalarda, sağ bek Mohammed Mahzari'nin Al Ettifaq maçı öncesinde toplu antrenmanın tamamına katıldığını duyurdu. Oyuncu, dün (çarşamba) antrenmanın yalnızca ilk bölümüne katılmıştı .

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Mahzari, içinde bulunduğumuz kasım ayındaki son milli arada Suudi Arabistan Milli Takımı'ndayken, Suudi Arabistan'ın 3-2 kazandığı Güney Kore ile oynanan hazırlık maçında birkaç dakika forma giydikten sonra sakatlanmıştı.

Bu sakatlık nedeniyle sağ bek, Suudi Arabistan Milli Takımı'nın Katar'ın başkenti Doha'da Özbekistan'a 1-2 yenildiği hazırlık maçında forma giyememiş ve tedavi görmek için Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a dönmüştü.

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24 yaşındaki oyuncu, bu sezon Al Hilal'in öne çıkan yıldızları arasında yer alıyor. Takımın İtalyan teknik direktörü Simone Inzaghi, ona ilk 11'de önemli bir rol veriyor. Mahzari, tüm kulvarlarda Inzaghi yönetiminde 15 maça çıktı ve bu maçlarda gol atamazken 2 asist yaptı.

Öte yandan Al Hilal bugün (perşembe), diğer kanat oyuncusu Nawaf Al Habashi'nin omzundan sakatlandığını ve 2 ila 3 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

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Böylece 28 yaşındaki oyuncu, başkent ekibinin en az 4 maçında forma giyemeyecek: Roshn Suudi Ligi'nde Al Ettifaq, Al Diriyah ve Al Kholood, AFC Şampiyonlar Ligi Elit'te ise BAE ekibi Al Ain ile oynanacak karşılaşmalar.

Nawaf Al Habashi'nin yokluğunun takımı fazla etkilemesi beklenmiyor. Zira Al Hilal'in İtalyan teknik direktörü Simone Inzaghi ona ilk 11'de pek şans tanımıyor. Oyuncu, sezon başından bu yana yalnızca 7 maçta, hepsinde yedek kulübesinden oyuna girerek toplam 53 dakika süre aldı ve bu sürede ne gol atabildi ne de asist yapabildi.

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Al Hilal, Al Ettifaq maçına 10 galibiyet ve tek mağlubiyetle topladığı 30 puanla Roshn Suudi Ligi'nin zirvesinde, Al Qadsiah ve Al Nassr'ın 2 puan önünde giriyor.