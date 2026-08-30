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Mahrez yeni takımıyla anlaştı: Açıklamayı geciktiren tek bir adım kaldı

Transfers
R. Mahrez
Al Ahli
Premier Lig
Al Shabab
Cezayir
Suudi Arabistan

Cezayirli yıldız kararını verdi

Ahly'nin eski kanat oyuncusu Cezayirli Riyad Mahrez, geleceğini netleştirmeye çok yaklaştı. Beklenen transfer, üzerinde halihazırda anlaşmaya varılmış olmasına rağmen resmi açıklamaya yalnızca tek bir adım kala, Cezayirli yıldızın yeni kulübüne geçişini geciktiren önemli bir prosedür bulunuyor.

"Şarku'l Avsat" gazetesinin aktardığına göre, El-Shabab kulübü Riyad Mahrez ile takıma transferi konusunda anlaşmaya vardı. İki taraf yeni sözleşmeye ilişkin tüm detayları tamamladıktan sonra transfer, resmi olarak tamamlanmasına imkan verecek son bir prosedürün gerçekleştirilmesini beklemeye başladı.

Transferin açıklanmasındaki gecikme, El-Shabab ile Mahrez arasında herhangi bir anlaşmazlıkla bağlantılı değil. Kaynaklar, iki tarafın sözleşmeye ilişkin mutabakatları tamamladığını, nihai imzanın ise Suudi Profesyonel Lig Birliği'ne bağlı Mali Denetim Komitesi'nin onayının alınmasına bağlı olduğunu açıkladı.

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Lig Birliği şu anda El-Shabab kulübü üzerinde mali denetim uyguluyor. Bu durum, oyuncunun tescilini, yetkili mercilerin kulüpten talep ettiği verilere göre sözleşmenin değeri ve buna bağlı mali yükümlülükler konusunda ek garantiler sunulmasına bağlı hale getirdi.

Premier Lig
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Al Hilal
HIL
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Al Ahli
AHL
Premier Lig
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Al Shabab
ALS
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Al Hilal
HIL

Aynı kaynaklara göre, Lig Birliği sunulan mali verilere göre Mahrez'in tescili için El-Shabab'a şimdiye kadar yeşil ışık yakmadı ve kulüpten, Cezayirli oyuncuyla imzalanması planlanan sözleşmenin değerini karşılayabileceğini teyit eden gerekli garantileri sağlamasını istedi.

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El-Shabab şu sıralar gerekli tüm şartları tamamlamak ve nihai onayı almak için çalışıyor. Özellikle Mahrez'i takıma katılmaya ikna etmeyi çoktan başardıktan sonra, transferin tamamlanmasının önündeki tek engel mali boyut haline geldi.

Mahrez, mevcut transfer döneminde Ahly ile ilişkisini karşılıklı anlaşmayla sonlandırmıştı. El-Shabab tutumunu netleştirip oyuncuyla yeni sözleşmesi konusunda anlaşmaya varmadan önce, gözler hızla bir sonraki adresine çevrilmişti.

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