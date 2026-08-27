Suudi basınında yer alan haberler, son dönemde yeniden Roshn Ligi'ne dönmesiyle adı anılan ve bazı Suudi kulüplerinin hizmetlerine talip olduğu eski Al-Ahli yıldızı Cezayirli Riyad Mahrez'in geleceğine dair tartışmaların bir bölümüne açıklık getirdi.

Mahrez'in adı özellikle Al-Ittifaq veya Al-Shabab'a transfer olmasıyla anılıyordu. Cezayirli oyuncu, sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla sona erdirilmesi konusunda kulübüyle uzlaşmaya varmasının ardından mevcut yaz transfer döneminde Al-Ahli'den ayrılmıştı ve bazı kulüpler onu kadrolarına katmak istiyordu.

Ayrıca oku: Gözyaşları ve şok: Al-Nassr'ın geri dönüş gecesinde Ronaldo'nun oyundan çıkarılmasının perde arkası

Suudi " Al-Yaum " gazetesine göre, geçtiğimiz dönemde iki tarafı birbirine bağlayan haberlere rağmen, şu anda Al-Shabab kulübü ile Riyad Mahrez arasında doğrudan bir müzakere bulunmuyor. Böylece oyuncunun geleceği, transfer piyasasının kapanmasından önce çeşitli ihtimallere açık kalıyor.

Gazete, Mahrez'i Suudi Ligi'nde kalmaya ve kulüplerden biriyle yeni bir tecrübe yaşamaya ikna etme girişimlerinin bulunduğunu, ancak oyuncunun şu an itibarıyla Roshn Ligi'ne dönme fikrini reddeden tutumunda ısrar ettiğini açıkladı.

Konuları ve haberleri "Kooora" forumlarında daha ayrıntılı tartışabilirsiniz

Aynı kaynağa göre, mevcut transfer döneminde İspanyol kulüplerinin kendisini kadroya katma yönündeki ilgisi göz önüne alındığında, Mahrez şu ana kadar Al-Shabab veya Al-Ittifaq'a transfer olma fikrine sıcak bakmıyor. Bu durum, oyuncuyu Suudi Arabistan'daki kariyerini sürdürmek yerine Avrupa sahalarına dönmeyi tercih etmeye itebilir.

Mahrez, Al-Ahli ile iki sezon geçirmiş ve "Al-Raqi" ile yaşadığı tecrübe boyunca bir dizi başarı elde etmeyi başarmıştı. Ardından bu yaz ayrılınca, özellikle geleceği hâlâ kesin olarak netleşmemişken, bir sonraki durağı hakkında tahminler başladı. Roshn Ligi'ne dönmeyi reddetmesi ve İspanya'dan hizmetlerine yönelik ilgi bulunması göz önüne alındığında, Cezayirli yıldızın şu anki önceliği Suudi Arabistan dışında yeni bir tecrübe yaşamak gibi görünüyor.